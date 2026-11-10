[자막뉴스] 트럼프 "젠슨 황, 스파이인 줄 몰랐다 한다…FBI가 살펴보는 중"

도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 불륜 의혹과 관련해, 미국 연방수사국 FBI가 사건을 들여다보고 있다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 9일 백악관에서 기자들과 만나 젠슨 황의 불륜 의혹을 접하고 크게 놀랐다며, 그를 매우 훌륭한 사람으로 생각한다고 말했습니다.



또 FBI가 다른 사안과 관련해 이번 문제를 들여다보고 있다면서도, 젠슨 황 에게 별다른 문제가 없을 것으로 본다고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 이날 젠슨 황과 직접 통화한 사실도 공개했습니다.



젠슨 황의 안부를 확인하기 위해 전화했다면서, 상대 여성이 스파이인 줄은 전혀 몰랐다고 말했다고 전했습니다.



또 젠슨 황이 이번 일로 크게 고통받고 있다고 설명했습니다.



앞서 젠슨 황은 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 의혹을 시인했습니다.



한편, 뉴욕타임스는 이 같은 의혹을 보도하면서 트럼프 대통령이 약 1년 전 관련 내용을 보고받고도 별다른 조치를 하지 않았다는 의혹도 제기했습니다.



트럼프 대통령은 처음 보고받은 시점에 대해선 명확하게 답하지 않았습니다.



트럼프 대통령은 정보당국의 보고에 관련 내용이 포함됐을 가능성을 언급하면서도, "내게는 별다른 영향이 없었다"며 의미를 부여하지 않으려 했습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 김기현, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)