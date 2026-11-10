"인사총무팀입니다" 합격 통보까지 하며 유인…"피싱 주의"

▲ 무신사 로고

무신사는 무신사 채용 담당자를 사칭해 구직자에게 접근하는 피싱 사기 시도가 확인됐다며 각별한 주의를 당부했습니다.오늘(10일) 무신사에 따르면 최근 신원 미상의 인물들이 무신사 인사총무팀을 사칭해 구직자에게 접근한 정황이 파악됐습니다.이들은 무신사 마케팅 인턴 채용을 제안한 뒤 최종 합격을 통보하고, 영국 런던 파견 근무를 안내하는 방식으로 구직자들을 유인한 것으로 알려졌습니다.이에 무신사는 "해당 해외 파견형 인턴십 프로그램을 운영한 사실이 없으며, 사칭에 사용된 인사총무팀이라는 조직 역시 존재하지 않는다"고 밝혔습니다.이어 "공식 채용 홈페이지인 '무신사 커리어스'에 채용 사칭 피싱 주의 공지문을 게시했다"며, "무신사 스토어 메인 배너와 공식 소셜미디어를 통해 사칭 사례를 알리고 구직자 여러분께 각별한 주의를 당부하고 있다"고 설명했습니다.그러면서 "현재까지 확인된 개인정보 유출이나 금전적 피해 사례는 없지만, 구직자가 채용 사칭 범죄로 피해를 보지 않도록 관련 상황을 살피고 있으며 유사 사례가 반복적으로 확인될 경우 수사기관 신고 등 법적 대응도 검토할 방침"이라고 강조했습니다.(사진=무신사 제공, 연합뉴스)