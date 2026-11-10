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돌아온 코르다, LPGA 투어 디 안니카에서 단일 대회 4승 도전

최희진 기자
작성 2026.11.10 08:44 조회수
돌아온 코르다, LPGA 투어 디 안니카에서 단일 대회 4승 도전
▲ 솔하임컵에 출전한 넬리 코르다

여자골프 부동의 1위 넬리 코르다(미국)가 긴 휴식을 마치고 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카에 출전합니다.

2026시즌 2개의 메이저 대회를 포함해 4승을 거둔 코르다는 지난 9월 유럽과의 골프 대항전 솔하임 컵 이후에는 공식 대회에 출전하지 않았습니다.

아시아 지역에서 열리는 4개 대회를 모두 건너뛰었지만 올해의 선수상까지 확정한 코르다는 12일(현지시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 개막하는 디 안니카에서 두 달 만에 골프채를 잡습니다.

'여자골프의 전설' 안니카 소렌스탐(스웨덴)이 호스트로 나서는 이 대회는 총상금 325만 달러, 우승 상금 48만 7천500 달러를 걸고 108명의 선수가 샷 대결을 벌입니다.

2020년 펠리컨 위민스 챔피언십이라는 이름으로 처음 열린 이 대회는 2023년부터 소렌스탐의 이름으로 대회 명칭을 바꿨지만, 대회장인 펠리컨 골프 클럽은 바뀌지 않았습니다.

이 대회 코스에서 코르다는 압도적이었습니다.

코르다는 2021년과 2022년 연속 우승한 데 이어 2024년에도 우승을 추가해 단일 대회에서 3승을 거뒀습니다.

올해 대회에서도 코르다가 우승해 4승을 기록하면 소렌스탐의 단일 대회 최다 우승 기록에 한 발짝 더 가까워집니다.

소렌스탐은 2001∼2005년 미즈노 클래식에서 5년 연속 우승이라는 대기록을 세웠고, 삼성 월드 챔피언십에서 모두 5승을 올린 기록도 갖고 있습니다.

코르다는 이번 주 대회에서 우승하면 LPGA 명예의 전당 가입 조건 포인트인 27점을 모두 채울 수 있습니다.

한국에서는 유해란과 최혜진, 김세영, 윤이나 등이 출전합니다.

올 시즌 메이저 대회 2승을 거두며 코르다를 견제했던 유해란은 2주 전 메이뱅크 챔피언십에서 손가락 부상으로 기권했습니다.

토토 저팬 클래식은 출전하지 않았던 유해란이 이번 주 대회에서 어떤 샷 감각을 보여줄지 관심을 끕니다.

유해란이 지난달 25일 전남광주통합특별시 해남군 화원면 파인비치 골프링크스에서 열린 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 최종라운드 18번홀에서 퍼팅 준비하고 있다.

유해란은 작년 디 안니카에서 공동 7위에 올랐습니다.

이번 시즌 준우승만 세 번 한 최혜진이 다시 우승에 도전하고, 2020년 초대 챔피언 김세영도 단일 대회 두 번째 우승을 노립니다.

한편 디 안니카를 끝으로 CME 글로브 랭킹 상위 60명(공동 순위 포함)의 선수가 시즌 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십에 출전할 수 있습니다.

최종전 출전 티켓을 잡기 위한 중·하위권 선수들의 순위 경쟁도 치열하게 펼쳐질 전망입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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