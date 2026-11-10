헤그세스 탄핵안 이틀 내 표결…트럼프 "그가 뭘 잘못했나"

▲ 탄핵 위기에 처한 헤그세스 미 국방장관

공화당의 참패와 민주당 압승으로 귀결된 미국 중간선거가 끝나자마자 연방 의회가 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관에 대한 탄핵소추로 시끄럽게 돌아가고 있습니다.미 의회가 중간선거 휴회를 마치고 재소집된 9일(현지시간) 공화당 내 대표적 '반트럼프' 의원인 토머스 매시(켄터키) 하원의원이 결국 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추안을 재발의했습니다.이는 매시 의원이 지난 9월 15일 깜짝 발의한 것과 같은 것입니다.법적 절차를 따르지 않고 이란 전쟁을 수행한 것과, 베네수엘라에서의 군사 작전으로 니콜라스 마두로 대통령을 불법 납치한 것 등의 혐의를 지적했습니다.이번 발의 역시 하원 전체회의에서 이틀 내 표결을 강제하는 '우선 처리'(Privileged) 형태로 이뤄졌습니다.늦어도 11일에는 탄핵소추안 표결이 이뤄진다는 뜻입니다.9월에는 발의 이튿날 마이크 존슨 하원의장이 일찌감치 휴회를 선언하면서 표결이 무산된 바 있습니다.하원에서는 단순 과반 찬성표가 가결 요건이어서 이번 탄핵소추안은 통과될 가능성이 큰 상황입니다.현재 공화당이 218석(민주당 214석)으로 다수당이지만 공화당 내에서는 이번 선거 참패의 핵심 요인이 이란 전쟁 탓이라는 의견이 많아 가결에 필요한 이탈표가 충분히 나올 것으로 관측됩니다.제임스 코머 하원 감독·정부개혁위원회 위원장은 지난 6일 뉴스네이션 인터뷰에서 "헤그세스 장관에 대해 많은 의문이 제기되고 있다"며 "우리는 이란 문제에 대한 향후 전략이 뭔지 전혀 모른다. 이란 문제에 만족하는 사람은 아무도 없다. 공화당 유권자가 민주당에 비해 불만이 더 크다"고 말했습니다.민주당은 거의 전원이 찬성표를 던질 것으로 보입니다.하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 전날 방송 인터뷰에서 "엄청나게 강력한 지지가 있을 것"이라고 말했습니다.당사자인 헤그세스 장관은 이날도 자신에 대한 탄핵 추진에 강하게 반발했습니다.그는 이날 로드아일랜드주 뉴포트를 찾은 자리에서 취재진과 만나 이란 전쟁과 마두로 체포 작전 등에 이의를 제기하는 것이 "군과 그들이 이룬 역사적 성과를 문제 삼는 것"이라고 말했습니다.이어 "누군가는 이란 정권의 핵무기 개발을 막아야 했다. 선택지는 아무런 조처도 하지 않고 문제가 저절로 사라지기를 바라는 것과 과감한 조치를 하는 것 중 하나였다"고 덧붙였습니다.헤그세스 장관은 매시 의원의 탄핵소추안을 "소음"이라고 표현하면서 "내 팀은 소음을 걱정하지 않는다. 나는 병사들에게도 '소음을 걱정하지 말라'고 말했다"고 강조했습니다.헤그세스 장관은 이에 그치지 않고 미 동부 시간으로 10일 오전 8시 기자회견을 예고했습니다.지난 5월 5일 이란 전쟁 관련 회견 이후 6개월 만에 이뤄지는 이번 회견에도 헤그세스 장관은 탄핵소추안에 명기된 각종 혐의를 부인하며 이란 전쟁 등 수행의 정당성을 강조할 것으로 보입니다.도널드 트럼프 대통령은 이날도 헤그세스 장관을 적극 옹호했습니다.그는 이날 백악관에서 진행한 깜짝 기자회견에서 베네수엘라 니콜라스 마두로 체포 작전과 이란 전쟁을 헤그세스 장관이 지휘했다면서 "그는 2개의 전쟁에서 승리했다. 그가 뭘 잘못했나"라고 말했습니다.또 "현역 군인들, 위대한 애국자들은 피트 헤그세스를 사랑한다"며 헤그세스 장관이 탄핵소추를 당하더라도 "그를 지지할 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 탄핵소추안을 발의한 매시 의원을 "패배자"라고 비난했으며, 전임 조 바이든 행정부 때인 2024년 초 로이드 오스틴 국방부 장관이 대통령에게도 보고하지 않은 채 병원에 입원한 것을 끄집어내며 "2주 동안 행방불명된 그 사람을 탄핵하는 건 어떨까"라고 말하기도 했습니다.(사진=게티이미지)