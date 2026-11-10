키 172㎝ 단신 가드 가와무라, NBA G리그 개막전서 다리 부상

이미지 확대하기

▲ 단신 가드 가와무라 유키

미국프로농구(NBA) 하부 G리그에서 뛰며 정규 무대 재입성을 노리던 일본인 가드 가와무라 유키(25)가 개막전에서 다리 부상을 당해 당분간 코트에 나서지 못할 전망입니다.10일(한국시간) 일본 교도통신에 따르면 가와무라의 소속팀 샌디에이고 클리퍼스 구단 관계자는 그의 오른쪽 다리 부상과 관련해 아직 구체적인 복귀 일정을 정하지 않았다고 밝혔습니다.가와무라는 지난 7일 홈에서 열린 밸리 선즈와의 G리그 개막전에 선발 출전해 8점 3어시스트 1스틸을 기록했으나, 2쿼터 중반 부상을 당해 코트를 떠났습니다.샌디에이고는 이 경기에서 129대 126으로 승리했습니다.부상 이후 코트로 돌아오지 못한 가와무라는 종아리와 발목 부위에 보조기를 착용한 채 벤치에서 남은 경기를 지켜봤습니다.경기 후 다리를 절뚝거리면서도 팬들에게 다가가 미소와 함께 사인을 해주는 모습이 포착되기도 했습니다.신장 172㎝로 프로 무대 최단신 수준인 가와무라는 정교한 슈팅과 패스, 특유의 순발력으로 신체적 열세를 극복하며 눈길을 끈 선수입니다.2024년 멤피스 그리즐리스 소속으로 NBA 무대에 데뷔해 화제를 모았고, 지난 시즌에는 시카고 불스에서 뛰었습니다.이번 시즌을 앞두고는 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스와 이그지빗(Exhibit) 10 계약을 맺으며 NBA 도전을 이어갔으나, 정규리그 개막 직전 방출됐습니다.이후 가와무라는 LA 클리퍼스 산하 G리그 팀인 샌디에이고에 곧바로 합류해 G리그에서의 활약을 바탕으로 NBA 정식 계약을 다시 따내겠다는 목표를 밝힌 바 있습니다.(사진=게티이미지)