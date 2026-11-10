소상공인 대출 연체 3분기째 증가…매출·이익도 감소

▲ 임대 문구가 붙어 있는 서울 시내의 한 상가 건물

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개인사업자 대출 연체 금액이 3개 분기 연속 증가하는 등 소상공인의 경영 여건이 악화한 것으로 나타났습니다.한국신용데이터(KCD)의 '소상공인 동향 리포트'에 따르면, 올해 3분기 개인사업자 대출 연체 금액은 16조 4천억 원으로 2분기 대비 7.3% 늘었습니다.1년 전인 지난해 3분기(13조 5천억 원)와 비교했을 때는 2조 9천억 원(21.5%) 불어났습니다.대출 연체액은 1분기 14조 6천억 원으로 전 분기보다 12.6% 늘어난 데 이어, 2분기에도 15조 2천억 원으로 4.3% 증가했습니다.업권별로는 비은행업권의 연체액이 13조 6천억 원으로 전 분기보다 8.1% 늘며 전체 연체액 증가를 주도했습니다.대출 잔액 대비 연체액 비중은 저축은행이 6.0%, 상호금융이 3.7%로 높았습니다.두 업권 모두 전 분기(5.7%·3.5%)보다 상승했습니다.3분기 개인사업자 대출 잔액은 736조 6천억 원으로 전 분기 대비 0.1% 늘어났습니다.은행업권이 434조 6천억 원(59.0%), 비은행업권이 302조 원(41.0%)으로 집계됐습니다.개인사업자 대출을 보유한 사업장 363만 4천 개 가운데 폐업 상태인 사업장은 50만 5천 개로, 전체의 13.9%를 차지했습니다.폐업 상태 비중은 은행업권 7.5%, 비은행업권 17.3%이었습니다.폐업 상태 사업장의 평균 대출 잔액은 6천563만 원, 평균 연체 금액은 811만 원으로 전 분기(6천480만 원·789만 원)보다 증가했습니다.대출 잔액 증가세는 미미한 반면, 연체액은 3개 분기 연속 늘어나면서 소상공인의 상환 부담이 커지고 있다는 분석이 나옵니다.3분기 소상공인의 사업장 당 평균 매출은 4천661만 원으로 1년 전보다 4.36% 감소했습니다.평균 지출은 3천641만 원으로 3.20% 줄었습니다.매출 감소 폭이 지출 감소 폭을 웃돌면서 사업장 당 평균 이익은 1천20만 원으로 작년 3분기 대비 8.30% 줄었습니다.이익률도 21.9%로 0.94% 포인트(p) 떨어졌습니다.전 분기와 비교해도 매출은 5.44%, 이익은 13.94% 감소했습니다.다만 민생회복 소비쿠폰이 지급됐던 지난해 3분기에는 매출이 전 분기보다 2.79% 증가했던 만큼, 기저효과로 전년 대비 감소 폭이 상대적으로 크게 나타났다는 분석도 나옵니다.업종별로는 외식업과 유통업의 부진이 두드러졌습니다.외식업은 패스트푸드(-5.7%)와 분식(-5.1%), 일식(-5.0%), 한식(-4.6%)의 감소 폭이 컸습니다.유통업도 슈퍼마켓·편의점 등 종합유통(-3.8%)과 가구점·문구점·안경점 등 전문유통(-4.1%)이 모두 1년 전보다 줄었습니다.서비스업에서는 노래방·PC방·스포츠시설 등 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 매출이 11.2% 줄어 감소 폭이 가장 컸습니다.한국신용데이터의 소상공인 동향 보고서는 개인사업자 경영관리 서비스 '캐시노트' 가입 사업장 중 표본을 선정해 매출 등을 분석합니다.캐시노트를 통해 수집된 사업장별 여신금융협회·홈택스 연동 데이터가 사용됐고, 대출 등 금융 현황의 경우 한국신용정보원으로부터 받은 개인사업자 대출 현황 자료를 활용했습니다.(사진=한국신용데이터 제공, 연합뉴스)