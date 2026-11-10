중기부, '글로벌 육성' 기업 수출 706만 달러…전년 대비 56% 증가

▲ 이병권 중소벤처기업부 제2차관이 4일 제주 쉐라톤 호텔에서 열린 '제1회 로컬창업 페스타 in 제주' 개막식에서 축사를 하고 있다.

올해 '글로벌 소상공인 육성사업'에 선정된 100개 기업 가운데 수출 실적이 있는 92곳의 수출액이 전년보다 56% 이상 성장한 것으로 조사됐습니다.중소벤처기업부는 제주 쉐라톤 호텔에서 지난 6일 열린 '글로벌 소상공인 성과 공유회'에서 이러한 내용이 담긴 성과를 발표했습니다.이 사업은 소비재 분야에서 수출 잠재력이 높은 소상공인을 대상으로 ▲ 수출 역량 강화 교육 ▲ 최대 1억 원의 수출형 제품 개발 및 사업화 ▲ 해외 소비재 박람회 참가 등을 지원해 해외 판로 개척을 돕고자 올해 처음 추진됐습니다.중기부에 따르면 올해 선정된 100개 기업 중 수출 실적이 있는 92곳의 1∼9월 수출액은 706만 달러(약 95억 원)로, 지난해 같은 기간보다 56.3% 증가했습니다.수출 대상국도 44개국에서 75개국으로 늘었으며, 기존의 동아시아와 미국, 중국 중심에서 러시아, 동유럽, 아프리카 등 31개국에 신규 진출하며 수출 시장을 다변화했습니다.또 지난해에 수출 실적이 없던 6개 기업이 첫 수출에 성공하는 등 해당 사업이 소상공인의 첫 수출과 신규 시장 진출을 이끄는 데 기여했다고 중기부는 전했습니다.이번 사업에 참여한 삼온은 홍삼 제조 과정에서 발생하는 부산물을 활용해 건강 간식을 개발해 올해 1만 1천 달러의 첫 수출실적을 달성했습니다.연어 유래 기능성 원료를 활용한 화장품을 개발한 더미스는 수출액이 2024년 3만 8천 달러에서 2026년 27만 달러로 증가했습니다.이들 기업은 지난 6일 제주에서 열린 '제1회 로컬창업 페스타 인(in) 제주'의 'K-소상공인 인사이트 데이'에서 수출 성장 잠재력과 실적을 인정받아 각각 프런티어 부문과 스텝업 부문 우수기업으로 선정돼, 중기부 장관상을 받기도 했습니다.(사진=중기부 제공, 연합뉴스)