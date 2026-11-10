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농경연 "김장비용 4% 안팎 줄어…상품 김치 구매 비중은 증가"

정혜진 기자
작성 2026.11.10 08:24 조회수
농경연 "김장비용 4% 안팎 줄어…상품 김치 구매 비중은 증가"
▲ 4일 경기도 수원종합운동장 주차장에서 열린 '이웃사랑 새마을 김장 나눔' 행사에서 참석자들이 김치를 담그고 있다.

올해 가을배추와 무 생산량이 늘면서 김장 비용이 지난해보다 4%가량 줄어든 것으로 나타났습니다.

김치를 직접 담그거나 가족·지인에게 조달하는 대신 상품 김치를 구매하는 가구 비중은 증가했습니다.

한국농촌경제연구원이 오늘(10일) 발표한 '2026년 소비자 김장 의향 및 주요 채소류 공급 전망' 보고서에 따르면 지난달 하순 기준 4인 가구의 김장 비용은 지난해보다 4%, 평년보다 5%가량 낮아졌습니다.

올해 가을배추 생산량은 121만 4천 t(톤)으로 지난해보다 18.5%, 가을무는 37만 2천 t으로 11.1% 증가할 것으로 전망됐습니다.

주요 김장 재료의 공급이 늘면서 배추와 무 가격도 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.

실제 aT에 따르면 어제 기준 배추 1포기의 평균 소비자가격은 포기당 2천749원으로 1년 전보다 26.5% 내렸고, 무는 개당 1천839원으로 5.6% 하락했습니다.

다만 난지형 마늘 재고량은 10월 말 기준 7만 1천645t으로 지난해보다 8.3% 줄었습니다.

보고서는 마늘 가격 상승이 예상되지만, 정부의 할인 지원과 비축 물량 공급 확대 등으로 소비자 부담이 완화될 것으로 내다봤습니다.

김치 조달 방식에도 변화가 나타났습니다.

농경연이 지난달 2∼12일 전국 1천 가구를 대상으로 한 온라인 조사 결과, 직접 담그거나 가족·지인에게 조달하는 비중은 58.6%로 지난해(64.1%)보다 5.5% 포인트 낮아진 반면, 상품 김치 구매 비중은 41.4%로 같은 폭 올랐습니다.

상품 김치 구매 비중은 2022년 29.5%에서 2023년과 2024년 각각 33.1%, 지난해 35.9%를 거쳐 올해 41.4%로 높아졌습니다.

반면 직접 담그거나 가족·지인에게서 조달하는 비중은 같은 기간 70.5%에서 58.6%로 낮아졌습니다.

농경연은 "김장 원재료 가격 안정이나 김장비용 감소에 대한 홍보를 강화하고, 추가 구매 혜택과 할인 판매 등을 연계한 소비 촉진 방안이 필요하다"고 제언했습니다.

(사진=연합뉴스)
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