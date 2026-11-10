취준생 77% "취업에 AI 역량 중요"…공식 평가하는 기업은 20%

▲ 9일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 서울시 일자리 박람회'에서 구직자들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있다.

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취업준비생 대다수는 취업에 인공지능(AI) 활용 역량이 중요하다고 여기지만, 실제 신입 채용에서 이를 공식 평가하는 기업은 많지 않다는 조사 결과가 나왔습니다.한국경제인협회(한경협)는 오늘(10일) 국내 4년제 대학 3학년 이상 취업준비생 500명과 국내 매출액 상위 1천대 기업 중 200곳을 대상으로 실시한 'AI 시대 신입인재 역량에 대한 기업-취준생 인식조사' 결과를 발표했습니다.조사 결과 취준생의 77.0%는 취업에서 AI 활용 역량이 중요하다고 답했습니다.'보통이다'는 15.2％, '중요하지 않다'는 7.8％였습니다.반면 신입 채용 시 AI 활용 역량을 중요하게 고려한다는 기업은 39.0%였고 '보통이다'가 39.0％, '중요하지 않다'는 22.0％였습니다.채용 평가에서 AI 활용 역량을 공식 항목으로 반영하는 기업은 20.0%에 그쳤습니다.공식 항목은 아니지만 지원자가 자발적으로 기재하거나 언급하면 참고한다는 기업이 43.0%였고, 평가에 반영하지 않는다는 기업은 37.0%였습니다.공식 평가하는 기업 중에서도 일부 직무에서만 반영하는 곳이 16.0%로 대부분이었고, 대부분의 직무에서 반영하는 곳은 3.0%, 모든 직무에서 필수 항목으로 반영하는 곳은 1% 수준이었습니다.요구 수준에 대한 인식 차이도 나타났습니다.취준생의 54.8%는 AI 결과물을 검증·수정하는 수준(36.8%)이나 AI로 업무방식을 재설계하는 수준(18.0%)까지 갖춰야 한다고 답했지만, 신입사원에게 기대하는 최소 수준으로 이 두 단계를 꼽은 기업은 18.0%에 그쳤습니다.기업의 67.5%는 업무 목적에 맞게 AI로 결과물을 만드는 '과업 적용'(39.0%)이나 검색·요약·초안 작성 등에 AI를 쓰는 '기초 활용'(28.5%)을 최소 기대 수준으로 꼽았습니다.AI 활용 능력을 요구하지 않는 기업은 14.5%였습니다.다만 기업의 82.5%는 향후 3년간 신입사원에게 요구되는 AI 활용 역량 수준이 높아질 것으로 내다봤습니다.향후 신입사원에게 중요해질 역량으로는 데이터 해석 능력(73.9점)을 가장 높게 평가했습니다.문제정의·해결 능력(73.2점)과 비판적 사고·판단 능력(72.5점)이 뒤를 이었습니다.대학 교육에서 중점적으로 길러야 할 능력으로는 전공·직무 연계 능력(36.3%)과 문제해결 능력(35.7%)이 많이 꼽혔습니다.(사진=한국경제인협회 제공, 연합뉴스)