뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 1

트럼프 "젠슨 황, 스파이인 줄 몰랐다 한다…FBI가 살펴보는 중"

김민표 기자
작성 2026.11.10 08:13 조회수
트럼프 "젠슨 황, 스파이인 줄 몰랐다 한다…FBI가 살펴보는 중"
▲ 젠슨황, 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 외도 의혹을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 통화했다면서 연방수사국(FBI)이 사건을 들여다보고 있다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸에서 출입기자들과 문답하다가 황 CEO 문제를 언제 보고받았느냐는 질문을 받고 "나는 그를 아주 훌륭한 사람이라고 생각하기 때문에 그 얘기를 들었을 때 무엇보다 놀랐다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이어 "아무 문제가 없기를 바란다. (보고 받은 것은) 오래되지 않았고 우리는 (그 사안을) 들여다볼 것"이라며 "FBI가 다른 사안과 관련해 이 문제를 들여다보고 있다는 것을 알고 있고 그가 별문제 없을 것으로 본다"고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 이날 황 CEO와 통화했다면서 "그가 괜찮은지 알아보려고 통화했다. 그는 문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다"며 "그는 크게 고통받고 있다"고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 황 CEO 사안을 언제 처음 보고 받았는지에 대한 질문이 다시 나오자 정보 당국의 보고에 관련 언급이 있었을 수도 있다는 식으로 애매하게 답변하고는 "내게는 별다른 영향이 없었다"고 의미를 부여하지 않으려고 했습니다.

황 CEO는 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 의혹을 시인했습니다.

뉴욕타임스(NYT)는 불륜 의혹을 제기하는 기사에서 트럼프 대통령이 약 1년 전 관련 보고를 받고도 조치를 하지 않고 묵인했다는 의혹을 함께 제기했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지