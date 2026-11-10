트럼프 "젠슨 황, 스파이인 줄 몰랐다 한다…FBI가 살펴보는 중"

▲ 젠슨황, 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 외도 의혹을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 통화했다면서 연방수사국(FBI)이 사건을 들여다보고 있다고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸에서 출입기자들과 문답하다가 황 CEO 문제를 언제 보고받았느냐는 질문을 받고 "나는 그를 아주 훌륭한 사람이라고 생각하기 때문에 그 얘기를 들었을 때 무엇보다 놀랐다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 "아무 문제가 없기를 바란다. (보고 받은 것은) 오래되지 않았고 우리는 (그 사안을) 들여다볼 것"이라며 "FBI가 다른 사안과 관련해 이 문제를 들여다보고 있다는 것을 알고 있고 그가 별문제 없을 것으로 본다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 이날 황 CEO와 통화했다면서 "그가 괜찮은지 알아보려고 통화했다. 그는 문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다"며 "그는 크게 고통받고 있다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 황 CEO 사안을 언제 처음 보고 받았는지에 대한 질문이 다시 나오자 정보 당국의 보고에 관련 언급이 있었을 수도 있다는 식으로 애매하게 답변하고는 "내게는 별다른 영향이 없었다"고 의미를 부여하지 않으려고 했습니다.황 CEO는 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 의혹을 시인했습니다.뉴욕타임스(NYT)는 불륜 의혹을 제기하는 기사에서 트럼프 대통령이 약 1년 전 관련 보고를 받고도 조치를 하지 않고 묵인했다는 의혹을 함께 제기했습니다.