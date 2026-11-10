트럼프 "젠슨 황, 스파이인 줄 몰랐다 한다…FBI가 살펴보는 중"

▲ 젠슨황, 트럼프 미 대통령
도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 외도 의혹을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 통화했다면서 연방수사국(FBI)이 사건을 들여다보고 있다고 말했습니다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸에서 출입기자들과 문답하다가 황 CEO 문제를 언제 보고받았느냐는 질문을 받고 "나는 그를 아주 훌륭한 사람이라고 생각하기 때문에 그 얘기를 들었을 때 무엇보다 놀랐다"고 말했습니다.
트럼프 대통령은 이어 "아무 문제가 없기를 바란다. (보고 받은 것은) 오래되지 않았고 우리는 (그 사안을) 들여다볼 것"이라며 "FBI가 다른 사안과 관련해 이 문제를 들여다보고 있다는 것을 알고 있고 그가 별문제 없을 것으로 본다"고 덧붙였습니다.
트럼프 대통령은 이날 황 CEO와 통화했다면서 "그가 괜찮은지 알아보려고 통화했다. 그는 문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다"며 "그는 크게 고통받고 있다"고 덧붙였습니다.
트럼프 대통령은 황 CEO 사안을 언제 처음 보고 받았는지에 대한 질문이 다시 나오자 정보 당국의 보고에 관련 언급이 있었을 수도 있다는 식으로 애매하게 답변하고는 "내게는 별다른 영향이 없었다"고 의미를 부여하지 않으려고 했습니다.
황 CEO는 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 의혹을 시인했습니다.
뉴욕타임스(NYT)는 불륜 의혹을 제기하는 기사에서 트럼프 대통령이 약 1년 전 관련 보고를 받고도 조치를 하지 않고 묵인했다는 의혹을 함께 제기했습니다.
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