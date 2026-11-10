메시, FIFPRO 베스트11 최다 18회 선정…'발롱도르' 케인 제외

▲ 리오넬 메시

'축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 통산 18번째로 국제축구선수협회(FIFPRO) 남자 월드 베스트 11에 이름을 올리며 역대 최다 선정 기록을 경신했습니다.반면 올해 발롱도르 수상자인 해리 케인(바이에른 뮌헨)은 명단에 들지 못했습니다.국제축구선수협회는 10일(한국시간) 홈페이지를 통해 73개국 1만 9천806명의 남자 프로축구 선수가 참여한 투표를 거쳐 2026 남자 월드 베스트 11 명단을 발표했습니다.메시는 엘링 홀란(맨체스터 시티), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)과 함께 공격수 부문에 선정됐습니다.지난 8월 아르헨티나의 월드컵 결승 진출을 이끈 뒤 국가대표 은퇴를 선언한 메시는 2023년 이후 처음으로 베스트 11에 복귀해 자신의 최다 기록을 18회로 늘렸습니다.반면 2025-2026시즌 소속팀 뮌헨의 분데스리가 우승과 잉글랜드의 월드컵 4강 진출을 이끌며 발롱도르를 수상한 케인은 제외돼 눈길을 끕니다.올해 19세인 야말은 10대 선수로는 최초로 두 번 월드 베스트 11에 뽑히는 기록을 썼습니다.올해 월드컵 우승국인 스페인은 야말을 포함해 다비드 라야(아스널), 파우 쿠바르시, 로드리(이상 바르셀로나) 등 4명을 배출했습니다.(사진=게티이미지)