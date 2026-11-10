트럼프 "이란 전쟁 종식 긍정적 모멘텀…공격 재개 가능성 작아"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 9일 이란 전쟁과 관련, "우리는 이 분쟁의 종식을 향한 긍정적인 모멘텀을 보고 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리를 접견한 뒤 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서 이같이 적었습니다.그는 또한 "중동 상황 전개에 어떤 변화가 있을 경우 미국은 전투 준비 태세(locked and loaded)를 갖추고 있으며, 행동할 준비가 돼 있다"며 "그러나 현시점에서 그럴 가능성은 매우 작아 보인다"고 밝혔습니다.그러면서 "이스라엘과 중동 전역은 이란의 위험과 위협으로부터 보호받고 있다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 중간선거 전에는 선거가 끝난 뒤 이란에 대한 '짧지만 강력한' 군사 공격을 할 수 있다고 공언해왔지만, 이란 전쟁에 대한 불만 탓에 공화당이 선거에서 참패한 이후에는 공격 재개 가능성이 작다고 밝히고 있습니다.트럼프 대통령은 이날 로이터 통신과의 전화 인터뷰에서도 "우리가 원할 때 언제든 행동에 나설 준비가 돼 있다"면서도 카타르와 사우디아라비아가 "평화적 해결을 보는 것을 더 선호할 것"이라며 군사 공격을 서둘러 재개할 생각은 없음을 시사했다고 로이터가 전했습니다.그는 지난 6일 녹화해 전날 방영된 미 CBS 방송의 시사프로그램 '60분'과의 인터뷰에서도 공격 재개 여부에 대해 "그럴 생각이 없다. 그럴 이유가 없다고 본다"고 선을 그은 바 있습니다.트럼프 대통령은 트루스소셜 게시글에서 이날 "카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 바레인, 쿠웨이트와 다른 국가들이 현상 유지, 즉 역사적으로 가장 위대한 '해상 봉쇄'와 새로운 '아이언 게이트 작전'(Operation Iron Gate)의 지속을 선호한다는 것"이라고 말했습니다.호르무즈 해협에서 이란 항구와 연안을 오가는 선박을 상대로 한 해상 봉쇄 작전과 미 중부사령부가 지난 7일 시작한 육상 경로를 통한 무기 등 운송을 저지하는 작전인 '육상 봉쇄'를 통해 이란에 대한 고립 작전을 이어가겠다는 취집니다.트럼프 대통령은 또한 "(중동의) 모든 국가는 이란이 핵무기를 가질 수 없다는 것에 동의했다. 이는 협상 여지가 없는 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)