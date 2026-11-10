레알 마드리드 '전설' 라울, 스페인 2부 오비에도 감독 부임

▲ 스페인 2부 리그 레알 오비에도의 지휘봉 잡은 라울

스페인 프로축구 레알 마드리드의 전설적인 공격수 라울 곤살레스(49)가 스페인 2부 리그 레알 오비에도의 지휘봉을 잡으며 프로 1군 무대 감독으로 첫발을 내디뎠습니다.레알 오비에도 구단은 라울 감독과 2028년 6월까지 계약을 체결했다고 10일(한국시간) 공식 발표했습니다.2019년부터 2025년까지 레알 마드리드 리저브팀(B팀)을 이끌었던 라울 감독은 이로써 첫 성인 클럽 정식 사령탑에 오르게 됐습니다.라울은 구단 소셜미디어를 통해 "내가 축구를 이해하는 방식은 선수들의 재능을 존중하되, 그들에게 조건 없는 헌신을 요구하는 것"이라며 "팬들이 자랑스러워할 수 있도록 팀은 첫 1분부터 마지막 1분까지 승리를 위해 싸워야 한다"고 밝혔습니다.오비에도는 13경기를 치른 현재 6승 3무 4패로 리그 9위에 그쳐 있습니다.2000-2001시즌 강등된 오비에도는 25시즌 만인 2025-2026시즌 1부 승격을 이뤄냈으나, 지난 시즌 라리가에서 최하위를 기록하며 단 한 시즌 만에 다시 강등됐습니다.올 시즌 훌리안 칼레로 감독 체제로 재승격을 노렸으나 성적이 부진하자, 구단은 결국 칼레로 감독을 경질하고 라울을 감독으로 선임하는 승부수를 띄웠습니다.현역 시절 라울은 레알 마드리드 유니폼을 입고 741경기에 출전해 323골을 터뜨리며 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 3회, 스페인 프리메라리가 6회 우승을 이끈 바 있습니다.레알 마드리드를 떠난 이후에는 샬케(독일), 알 사드(카타르), 뉴욕 코스모스(미국)에서 활약했으며, 스페인 국가대표팀 소속으로는 A매치 102경기에 출전해 44골을 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)