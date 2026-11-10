김정은, 농업 근로자 만나 기념촬영…농촌 혁명화 강조

▲ 북한, 농근맹 제10차 대회 개최

김정은 북한 노동당 총비서가 노동당 외곽조직인 농업근로자동맹(농근맹) 제10차 대회 참가자들을 만나 격려하고 농촌 발전을 위한 역할을 강조했습니다.조선중앙통신은 10일 김 총비서가 어제(9일) 농근맹 제10차 대회 참가자들을 만나 기념사진을 찍었다고 보도했습니다.김 총비서는 새로 선출된 제10기 농근맹 중앙위원회 위원장과 부위원장들을 축하하고 "애국농민들은 지난 5년간에도 알곡생산장성으로 사회주의위업의 전진을 든든히 받침해줬다"며 농민들의 헌신과 공적을 평가했습니다.그는 "쌀은 곧 사회주의이며 공산주의"라며 "농근맹이 자기의 본연의 사명을 무겁게 자각하고 우리 농촌의 진보를 떠미는 강력한 사상동원자적, 기수적 역할을 감당해야 한다"고 강조했습니다.이어 "새 전망계획기간 농업근로자동맹 앞에 나서는 기본임무는 농촌진지의 3대 혁명화를 더욱 힘있게 다그치는 것"이라며 당 정책 관철을 철저히 담보해야 한다고 주문했습니다.이번 농근맹 제10차 대회는 이달 6∼7일 평양에서 열렸습니다.대회에서는 선진 영농방법을 받아들이고 곡물 외에 축산, 과일, 채소 등 생산 분야에서도 혁신을 일으켜야 한다고 강조했습니다.농근맹은 조선직업총동맹(직맹), 조선사회주의여성동맹(여맹), 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 과 함께 북한의 '4대 근로단체'로 꼽힙니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)