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북 "어제 신형 어뢰 시험…내년 초 해군 장비"

김아영 기자
작성 2026.11.10 07:08 조회수
북 "어제 신형 어뢰 시험…내년 초 해군 장비"
▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 남포조선소를 시찰했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다

북한이 어제(9일) 동해상에서 신형 어뢰 발사 시험을 실시했다고 밝혔습니다.

조선중앙통신은 신형 어뢰무기는 각급 국방과학 연구기관들이 공동 개발한 것이라면서 "국방과학원과 미사일 총국, 수뢰무기연구국은 9일 신형 고속어뢰무기체계의 전투적 효과성을 검증"했다고 보도했습니다.

시험은 무기 체계들의 기술 고도화를 위한 국방과학연구기관들의 의무적 활동의 일환이라고 북한은 주장했습니다.

이어 "신형어뢰무기체계는 2027년초부터 해군에 장비된다"고 덧붙였습니다.

중앙통신은 다만 어뢰의 구체적인 제원과 발사 플랫폼 등은 설명하지 않았고 관련 사진도 공개하지 않았습니다.

북한은 지난달 15일에도 신형 초고속 정밀유도 어뢰무기체계 '잠-2.0' 실탄을 시험 발사했습니다.

당시 북한은 신형 어뢰에 목표 탐색 및 유도기능에 인공지능(AI) 기술이 도입됐으며, 지난 5년간 180차례 시험을 거쳐 완성된 추진효율을 높이는 핵심기술과 로켓 추진 장치의 성능이 입증됐다고 주장했습니다.

북한은 한국과 비교해 열세였던 해군력 증강에 최근 부쩍 공을 들이며 수중 타격 능력 고도화를 추진하고 있습니다.

(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)
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