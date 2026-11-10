'소방의 날' 힘겨운 소방관들…"휴가 가기도 미안"

<앵커>



시민들의 안전과 생명을 책임지는 소방관들은 휴가도 마음 편하게 못 낸다고 합니다.



64번째 소방의 날이었던 어제(9일), 조민기 기자가 소방관들의 고충을 들어봤습니다.



<기자>



90세 남성이 의식을 잃었다는 신고를 접수한 구급대원들이 황급히 구급차에 올라탑니다.



규정상 구급차 1대당 탑승 인원은 3명이지만 인력 부족으로 실제 탑승한 것은 2명뿐입니다.



[저희 지금 인근에 도착해서, 들어가서 확인 좀 해볼게요.]



5분 만에 도착해 급히 환자 상태를 살펴보지만 대원 2명으로는 환자를 안전히 들것에 옮기기도 쉽지 않습니다.



손이 모자랄 때마다 대원들 마음은 타들어 갑니다.



[박광은/파주소방서 구급대원 : 팔 전체가 절단된 환자의 케이스였는데 그 현장을 혼자 책임져야 한다는 그 책임감과, 현장 대응에 있어서 많이 어려움이….]



심정지 환자 발생 시 3인이 아닌 2인 구급대 소속 대원이 얼마나 많은 장비를 챙겨야 하는지 직접 들어보겠습니다.



이렇게 자동심장충격기부터 휴대용 산소 가방까지 커다란 장비 4개 이상을 챙겨야 해 골든타임 확보에 차질이 생길 수 있습니다.



여기에 결원이 생길 경우 화재진압대원이 구급차를 타야 하는데, 그러면 화재 진압 쪽 일손이 모자라는 문제가 발생합니다.



[박성찬/파주소방서 화재진압대원 : (구급대원이) 휴가를 가시게 돼서 화재진압대원인 제가 구급차에 탑승하게 되는 상황입니다. (화재 진압은) 대원의 위험이나 초기 대처 능력이 아무래도 떨어질 수밖에 없는….]



상황이 이렇다 보니 일선 소방관들은 휴가를 내는 것도 동료에게 미안하다고 말합니다.



[박광은/파주소방서 구급대원 : 얼마 전에 제가 출산 휴가를 갔다 왔는데 (동료들에게) 미안한 감정이 있었습니다.]



지난해 전체 소방공무원은 약 6만 4천 명으로 현행법에서 정한 기준보다 1만 명가량 적은 상황.



추가 인력 채용이 절실하지만 예산 문제로 당장은 어려워 소방관들은 녹록지 않은 현실을 견디고 있습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 황세연)