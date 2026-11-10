밤사이 뉴욕증시 반등했는데…엔비디아만 급락

<앵커>



밤사이 뉴욕증시 3대 지수가 모두 2%대 상승했고 필라델피아 반도체 지수는 6.8% 넘게 올랐습니다. 엔비디아만 젠슨 황 CEO가 중국 쪽 스파이로 지목된 여성과 불륜을 한 것이 맞다고 인정한 여파로 4.27% 떨어졌습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



엔비디아 주가는 장이 열리자마자 무섭게 떨어지더니 줄곧 하락세를 이어갔습니다.



장중 한때 9% 가까이 밀렸다가 막판 낙폭을 줄여 4%대 하락 마감했습니다.



하루 만에 시가총액이 우리 돈으로 250조 원 넘게 사라졌습니다.



엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO를 둘러싼 의혹에 대한 조사에 착수했고, 그 결과에 따라서 젠슨 황의 거취가 불투명해질 수 있다는 우려가 나오면서 매도세가 이어진 겁니다.



여기에 새로운 의혹도 불거졌습니다.



젠슨 황의 불륜 상대로 지목된 여성이 임원으로 있던 회사를 미국 상무부가 조사하고 있었는데, 엔비디아 측의 접촉 이후 그 조사가 중단됐다고 뉴욕타임스가 전했습니다.



엔비디아가 정부 조사에 부당한 영향력을 미친 것 아니냐는 의혹인데 현재 법무부에서 수사가 진행 중입니다.



이번 사안이 AI 생태계 전반으로 파장이 커질 수 있다는 전망도 나오는 가운데 엔비디아 칩 생산의 핵심 거점인 타이완에서도 의혹에 대해 관심이 높습니다.



[윌 리플리/CNN 타이완 특파원 : 이 소식은 이곳 타이완에서 주요 뉴스를 장악하고 있습니다. 젠슨 황이 지금 중국 스파이 의혹의 중심에 선 여성과 함께 촬영된 곳이 바로 이곳이기 때문입니다.]



엔비디아의 급락에도 뉴욕증시는 3대 지수가 모두 오르며 모처럼 활짝 웃었습니다.



지난주 중간선거 이후 폭락했던 AI와 반도체 관련주에 저가 매수세가 몰렸고, 국제유가가 떨어진 것도 주가 상승에 힘을 보탰습니다.



특히 엔비디아의 경쟁사인 AMD 주가는 반사 이익 기대감에 13% 넘게 급등했습니다.



상장 연기 가능성이 나오던 앤트로픽이 예정대로 상장 절차를 밟을 거라는 보도가 나온 것도 증시에 긍정적 영향을 미쳤습니다.



현지 시간으로 내일(11일) 발표될 10월 소비자물가지수가 이번 주 뉴욕증시의 흐름을 좌우할 변수가 될 전망입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 최혜란)