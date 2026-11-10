국제유가, 트럼프 이란 추가 공격 자제 시사에 급락

▲ 트럼프 미 대통령

국제유가가 현지시간 9일 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 추가 공격 가능성이 작다는 발언에 급락했습니다.이날 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 전 거래일보다 3.98달러(4.38%) 하락한 배럴당 86.85달러로 집계됐습니다.글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월 인도분 선물 종가는 전 거래일보다 5.75달러(5.85%) 급락한 배럴당 92.57달러로 마감했습니다.브렌트유 가격은 정규 거래 종료 이후에도 낙폭을 확대해 전 거래일 대비 배럴당 7달러 넘게 하락하며 지난 8월 말 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.국제유가는 트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 군사 공격 가능성을 낮게 평가하면서 중동 지역의 원유 공급 차질 우려가 완화된 영향으로 하락했습니다.트럼프 대통령은 전날 미 CNN 방송과의 전화 인터뷰에서 이란에 대한 군사공격 재개와 관련, 양측의 합의를 전제로 "그럴 필요가 있을 가능성이 매우 작다"고 말했습니다.전쟁 발발 8개월을 넘겼음에도 여전히 핵 프로그램과 호르무즈 해협 장악을 포기하지 않고 있는 이란과 합의가 이뤄질지 불분명하지만, 트럼프 대통령의 이날 언급은 군사공격을 재개하지 않는 쪽에 무게를 둔 것이어서 주목됐습니다.에너지시장 분석업체 TAC에너지는 "실제 교전은 둔화하지 않고 있지만 평화 가능성에 대한 기대가 매도세를 부추긴 것으로 보인다"고 분석했습니다.원유 현물시장의 약세와 공급 과잉 우려도 유가에 하방 압력을 가했습니다.모건스탠리는 이날 보고서에서 원유 현물시장의 수급이 약화하고 있다고 분석했습니다.JP모건은 지난주 보고서에서 10월 세계 원유 공급 초과 규모를 하루 약 140만 배럴로 추산했습니다.