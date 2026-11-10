'젠슨황 불륜 상대' 기업, 미 상무부 조사 중단…엔비디아 개입설

▲ 젠슨 황/엘리스 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대 여성이 과거 고위 임원으로 재직했던 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 미국 상무부의 반도체 밀수 의혹 조사가 엔비디아 측의 접촉 이후 중단된 것으로 알려졌습니다.해당 사건은 미 법무부로 이관돼 형사 수사가 진행 중이지만, 엔비디아가 상무부 고위 당국자와의 접촉을 통해 조사에 부당한 영향력을 미친 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다.뉴욕타임스(NYT)는 현지시간 9일 미 정부 전현직 관계자와 사건을 잘 아는 소식통들을 인용해 상무부가 지난해 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드에 대한 조사를 진행하던 중 엔비디아 측과 접촉한 뒤 조사를 중단했다고 보도했습니다.메가스피드의 전직 고위 임원인 앨리스 황은 황 CEO에 접근해 첨단 인공지능(AI) 반도체 기밀과 미 행정부 동향을 수집하려 했다는 의혹으로 미 정보당국의 감시를 받아왔습니다.미 정부는 2024년 메가스피드가 수십억 달러 상당의 엔비디아 첨단 AI 장비를 말레이시아로 반입하기 시작하자 이 회사와 앨리스 황에 대한 조사에 착수했습니다.메가스피드는 알리바바 등 중국 고객사를 대상으로 동남아시아에 데이터센터를 건설해왔으며, 미 당국은 이 과정에서 일부 엔비디아 반도체가 미국의 수출통제 조치를 위반해 중국으로 불법 반입됐을 가능성을 의심해왔습니다.상무부 산업안보국(BIS) 조사관들은 수개월간 관련 조사를 진행했으나, 지난해 8월 엔비디아의 법률고문인 팀 테터로부터 이메일을 받은 뒤 상황이 급변했습니다.테터 법률고문은 제프리 케슬러 상무부 차관의 허락을 받았다며 조사관에게 면담을 요청했습니다.조사관이 이를 거절하자 케슬러 차관이 BIS 직원들과 소통해도 된다고 했는데 무엇이 문제인지 모르겠다는 취지로 답변했습니다.조사관들은 엔비디아가 상급자인 케슬러 차관의 이름을 거론한 데 대해 우려를 표했습니다.엔비디아 역시 잠재적인 조사 대상에서 배제되지 않은 상황에서 상무부 고위 당국자와의 접촉이 조사에 부당한 영향을 미칠 수 있다고 판단한 것입니다.조사관들이 관련 이메일을 케슬러 차관에게 전달하자 그는 몇 시간 뒤 규정에 따라 사건을 엄격하게 처리하라고 답했습니다.상무부 관계자는 케슬러 차관이 조사관들의 정보 제공이나 면담 여부에 직접 관여하지는 않았다고 설명했습니다.이후 상무부 당국자들은 회의를 열어 해당 사안을 논의하고 관련 내용을 다른 수사기관에 알렸습니다.법무부가 조사 중단을 요청하자 상무부는 이에 응했으며, 사건은 법무부로 이관돼 현재 형사수사가 진행 중입니다.상무부의 조사 중단에 다른 요인이 작용했는지는 불분명합니다.다만 NYT는 당국자들이 사건 이관 방식을 이례적이고 우려스럽다고 평가했다면서, 이로 인해 메가스피드에 대한 첨단 반도체 공급을 조기에 차단할 기회를 놓쳤을 가능성도 있다고 전했습니다.한편, 도널드 트럼프 대통령은 지난해 10월 황 CEO와 앨리스 황의 관계 및 앨리스 황의 중국 스파이 의혹을 보고받았지만, 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 알려졌습니다.또 다른 미국 정부기관들은 메가스피드를 수출통제 대상인 거래제한 명단에 올릴 것을 제안했지만 상무부는 이를 실행하지 않았습니다.상무부는 1년 넘게 새로운 기업을 거래제한 명단에 추가하지 않았는데, 이는 최근 18년 사이 가장 긴 공백입니다.상무부는 이번 사건을 규정에 따라 처리했다고 밝혔고, 엔비디아 측은 정부 당국자들과의 접촉이 정보 제공과 지침 요청 등을 위한 것이었다고 설명했습니다.메가스피드 측은 반도체 불법 전용 의혹을 자체 조사 중이며, 미국 정부에 여러 차례 협조 의사를 밝혔으나 답변을 받지 못했다고 주장했습니다.