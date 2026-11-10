트럼프, 이란 공격 가능성에 "우리가 원하면 언제든 준비돼"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 9일 미군이 이란 공격을 재개할 가능성에 대해 "우리가 원할 때 언제든 행동에 나설 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리를 접견한 뒤 로이터 통신과 전화 인터뷰에서 이같이 말했습니다.트럼프 대통령은 카타르와 사우디아라비아가 "평화적 해결을 보는 것을 더 선호할 것"이라면서도 필요할 경우 이란에 대한 공격을 재개할 가능성을 닫아놓지 않았습니다.트럼프 대통령은 다만 호르무즈 해협에서 이란을 상대로 이어온 미군의 해상 봉쇄에 만족한다면서, 군사 공격을 서둘러 재개할 생각은 없음을 시사했다고 로이터는 전했습니다.트럼프 대통령은 로이터에 "상황이 어떻게 전개되는지 지켜볼 것"이라며 "나는 준비가 돼 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령이 만난 알사니 총리는 최근 몇 주간 이어진 미국과 이란의 간접 협상 과정에서 핵심 중재역을 맡아온 인물입니다.알사니 총리는 트럼프 대통령에게 '외교적 해법'에 더 많은 시간을 할애해줄 것을 요청했을 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 전날 공개된 CBS 시사프로 '60분' 인터뷰에선 이란에 대한 공격 재개 여부에 대해 "그럴 생각이 없다. 그럴 이유가 없다고 본다"며 선을 그은 바 있습니다.그는 이란의 핵무기 프로그램 시설로 의심되는 '곡괭이산'에 대해서도 "(핵 관련) 활동이 전혀 없었다"며 당장 공습할 계획이 없다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)