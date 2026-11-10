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방치된 상가로 1,800억 '꿀꺽'…은행원도 가담

김규리 기자
작성 2026.11.10 07:07 조회수
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<앵커>

오랫동안 분양이 안 된 상가를 담보로 은행에서 1천8백억 원이 넘는 대출을 받아 가로챈 일당이 붙잡혔습니다. 분양가를 훨씬 비싸게 부풀린 계약서로 거액의 대출을 받았는데, 현직 은행원까지 가담한 것으로 드러났습니다.

김규리 기자입니다.

<기자>

건물 안에 상가들이 줄지어 늘어서 있습니다.

그런데 내부는 텅 비어 있고 인테리어 공사조차 이뤄지지 않아 오랫동안 방치된 모습입니다.

시행사와 브로커 등으로 구성된 분양 대출 사기 일당은 이런 수도권의 장기 미분양 상가를 범행에 이용했습니다.

이들은 먼저 상가를 분양받은 뒤 은행의 대출을 받아 대출금의 약 10%를 현금으로 주겠다며 대출 명의자를 끌어모은 뒤, 이들 명의로 실제 분양가보다 가격을 크게 부풀린 이른바 '업 계약서'를 작성했습니다.

이 허위 서류를 은행에 제출해 거액의 상가 담보 대출을 받아냈는데, 이 과정에서 전현직 은행원들까지 가담해 대출을 도왔습니다.

이들은 이렇게 타낸 대출금을 시행사와 분양 대행사, 브로커 등 각기 정한 비율대로 나눠 가졌고, 대출 명의자는 파산 신청으로 상환 책임을 피한 것으로 조사됐습니다.

[김종태/인천경찰청 광역범죄수사2계 경정 : 상가들이 인테리어 없이 장기간 공실로 방치되고 있단 첩보를 입수하여 수사에 착수했고, 브로커의 주거지에 대한 압수수색, 계좌 거래 내역 분석 등 집중 수사를 진행했습니다.]

이들이 지난 2023년부터 올해 초까지 은행 등 금융기관 12곳으로부터 가로챈 대출금은 1천800억 원이 넘습니다.

피해 기관 중에는 1금융권도 포함된 거로 전해졌는데, 실제로 최근 대형 은행이 금융감독원에 보고한 대출 금융사고액은 기업은행 182억 원, 신한은행 173억 원 등 수백억 원에 달합니다.

경찰은 일당 185명을 검거하고 전현직 은행원 등 13명을 구속했습니다.

(영상편집 : 김경연, 디자인 : 변다영, 화면제공 : 인천경찰청)
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