"안경테 자주 만지는데?" AI 안경에 '초비상'

<앵커>



대입 수시 논술에 이어 이번에는 중학교, 고등학교 시험에서 학생들이 AI 안경을 쓰고 부정행위를 한 사례들이 확인됐습니다. 당장 코앞으로 다가온 수능이 걱정입니다.



정경윤 기자입니다.



<기자>



교육부 조사 결과, 전국 중고교 내신 시험에서 AI 스마트 안경을 사용하다 적발된 경우는 모두 4건.



중학교가 1건, 고등학교가 3건인데 지역별로는 서울과 전북, 제주 등 전국 곳곳에서 확인됐습니다.



평소 안 쓰던 안경을 쓰고 자꾸 안경테를 만지는 것을 수상히 여긴 감독 교사의 눈썰미에 걸리는가 하면, 안경 렌즈에 초록 불빛이 비치는 것이 들통나 적발되기도 했습니다.



사전에 제보를 받은 감독 교사가 학생의 행동을 지켜보다가 찾아낸 사례도 있었습니다.



AI 안경을 사용하다 적발되면 학생들은 모두 해당 과목에서 0점을 받게 됩니다.



중·고교 시험에서 AI 안경을 사용한 부정행위가 전국적으로 확인된 것은 처음입니다.



[고등학생 : 내신을 잘 챙겨야 하는데, (AI 안경 쓰는) 학생들이 많아지면 처벌도 늘어나야 한다고 생각하고. 시험 보기 전에 안경을 따로 검열할 수 있는 장치가 있으면….]



[이선희/교사노조 중등정책국장 : '아, 이게 학교까지 들어오는구나'하는 막연한 두려움들…어쨌든 학생을 의심해야 하는 거잖아요. 심리적 부담들이 어느 정도 있을 겁니다.]



수능도 비상입니다.



평소 응시생의 안경 착용 여부를 모르는 감독관이 AI 안경을 적발해 내기가 그만큼 더 어려울 수 있기 때문입니다.



교육부는 스마트 안경 등을 활용하다가 적발되면 올해 수능은 무효, 내년은 응시 자격을 박탈하고 고발과 수사 의뢰 등 형사 처벌할 것이라고 다시 강조했습니다.



전자기기는 아예 가져오지 말고, 만약 가져왔다면 1교시 시작 전 감독관에게 반드시 제출하라고 당부했습니다.



(영상취재 : 신진수, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 조수인·임찬혁)