반등 못한 한국 증시…힘 못 쓰는 국민연금

<앵커>



최근 코스피 변동 폭이 커진 이유 중 하나는 국민연금이 국민의 노후 자금을 원칙에 따라 운용하지 않아서라는 지적이 많습니다. 주식이 오를 때 팔고 내릴 때 사게끔 원칙을 세워놓고는 코스피가 8, 9천까지 가는 과정에서 오히려 비중을 늘렸다 보니 이제 와서는 더 사지도 못하고 노후 자금 수익률도 떨어뜨렸다는 겁니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



외국인 투자자들에게 시달리며 코스피는 0.8% 하락했습니다.



[정경진/서울 관악구 : 안타깝죠. 사람들 거기다 다 조금이라도 돈 벌려고 넣었을 텐데 예상치 못하게 떨어지니까….]



하지만 국민연금이 포함된 연기금 등은 지난 6일, 2천870억 원을 순매수하는 데 그쳤습니다.



외국인 순매도액의 10.7%였습니다.



2년 전 계엄과 지난해 초 미국 관세 부과로 코스피가 흔들릴 때, 외국인 순매도액 40% 이상을 받아낸 게 연기금이었습니다.



하지만 최근에는 존재감이 거의 없는 상태입니다.



국민연금은 규정대로라면 연초 주가가 오르던 시기에 국내 주식 비중을 줄였어야 했습니다.



하지만 목표 비중을 20% 이상으로 올리면서 이익 실현을 미뤘습니다.



잘 나갈 때 현금화한 돈으로 하락기 때 주식을 사들여 이익을 높여야 하는데, 체력이 바닥나면서 외국인들에게 주도권을 뺏긴 것으로 분석됩니다.



[박상규/서울 관악구 : 반도체로 벌어온 돈을 다 도로 외국인들이 주식 차익으로 다 도로 갖고 나간 거 아닌가…개인하고 좀 비슷하잖아요. 저희보다 많이 배우신 분들이 할 텐데 왜 그런 선택을 했을까….]



국민연금에 증시 안전판이나 부양 역할을 기대하지 않아야 미래를 대비할 수 있다는 지적이 이어집니다.



[최재원/서울대 경제학과 교수 : 국민연금의 역할론이 대두가 되고 대원칙을 어기고 이런 요구들을 들어주는 모습들을 보일 때 국민연금이 더 흔들릴 수가 있는 것이거든요. 그래서 사실 그런 요구에서도 절연이 될 수 있는 그런 시스템을 갖추는 것이 (중요합니다.)]



단기적인 시장 상황이나 외부 변수에 휩쓸리지 않도록 법적, 제도적 장치를 더 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김윤성)