프랑스 "냉장고 해킹, 이란 혁명수비대 소행"

<앵커>



지난달 프랑스에서 대형 마트 냉장시설이 해킹돼서 온도가 50도까지 올랐던 사건이 있었죠. 누가 왜 그런 건지 찾지 못하고 있었는데, 프랑스 수사 당국이 이란 혁명수비대의 소행으로 지목했습니다.



파리에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



지난달 중순 프랑스에서 마트 냉장 설비가 해킹돼 냉장고 온도가 영상 50도까지 치솟는 일이 벌어졌습니다.



7백 곳이 넘는 마트가 피해를 보았고, 피해액이 수십억 원에 달했습니다.



공격 배후를 두고 러시아 등이 거론됐지만 구체적 증거가 나오지 않았습니다.



한 달 가까이 수사에 착수한 프랑스 당국은 현지 시간 9일 이란 혁명수비대를 범인으로 지목했습니다.



프랑스 당국은 이번 공격의 책임이 이란 혁명수비대에 있다는 것을 확인했다면서 전례 없는 규모의 공격이었다고 말했습니다.



이와 함께 주프랑스 이란 대사를 초치해 따져 물었고 관련 모든 책임자에 대해서 유럽 차원의 제재를 추진할 것이라고 밝혔습니다.



[장노엘 바로/프랑스 외무장관 : 우리는 극도로 중대한 이번 행위에 강력히 항의하기 위해서 프랑스 주재 이란 대사를 초치했습니다. 이건 최소한의 조치입니다. 그리고 제재를 가할 것입니다.]



특히 프랑스 당국은 공격 주체를 이란 혁명수비대 산하 조직인 샤히드 카베로 특정했고, 조직 지도부의 본명과 가명까지 파악한 것으로 전해졌습니다.



파리 검찰은 해당 조직을 상대로 수사에 착수했고 국제 체포영장도 청구하고 있다고 밝혔습니다.



이에 대해 유엔 주재 이란 대표부 등 이란 측에서는 아직 특별한 입장을 내놓지 않은 것으로 알려졌습니다.



프랑스 당국은 이번 달 유럽 십여 개 국가에서 발생한 또 다른 마트 냉장 시설 해킹과 프랑스 혈액원 해킹 배후에 대해서는 아직 공개적인 언급을 하지 않고 있습니다.



하지만 프랑스 당국은 적어도 혈액원 냉장 시설 해킹에 대해서는 이란 혁명수비대가 배후라는 것은 의심하지는 않고 있다고 현지 언론은 전하고 있습니다.



(영상편집 : 유미라)