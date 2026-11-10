백악관 인근 차량 돌진…차단벽 넘다 체포

<앵커>



트럼프 대통령이 백악관에 있을 때 맞은편 공원에서 차량이 표지판을 들이받아 운전자가 체포됐습니다. 비슷한 시간 또 다른 사람도 보안 차단벽을 뛰어넘다가 체포돼 백악관이 한때 봉쇄 됐습니다. 미 비밀 경호국은 조사에 나섰습니다.



장민성 기자입니다.



<기자>



차량에서 흰 연기가 피어오르고 군인과 경찰이 차량 주변을 살피면서 접근합니다.



운전자는 차량 밖으로 나오자마자 주먹을 휘두르며 저항하지만 몸싸움 끝에 금세 제압됩니다.



현지 시각 9일 오전 10시쯤, 한 남성이 몰던 차량이 백악관 맞은편 라파예트 공원 인도 턱을 넘어 표지판을 들이받았습니다.



경찰은 운전자 체포 직후 폭발물 수색도 진행한 것으로 알려졌습니다.



비밀 경호국은 "운전자는 현장에서 체포됐다"며 "비슷한 시간 라파예트 공원 인근 보안 차단벽을 뛰어넘은 다른 사람도 체포됐다"고 밝혔습니다.



두 사건이 발생했을 당시 트럼프 대통령은 백악관에 있었고 백악관도 한때 봉쇄 조치된 것으로 전해졌습니다.



비밀 경호국이 조사에 나섰는데, 두 사건 사이 연관성은 아직 확인되지 않았습니다.



앞서 지난 5일에는 백악관 남쪽 공원 인근에서 총기를 소지한 베네수엘라 출신 남성이 체포되기도 했습니다.



이 남성이 타고 있던 도난 신고된 차량에서는 소총 1정을 포함해 총기 3정과 탄약 수십 발이 발견됐습니다.



남성은 체포 당시 "트럼프 대통령을 살해하라고 말하는 목소리가 머릿속에서 들렸다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.



(영상편집 : 김준희)