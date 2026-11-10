결국 부정선거론…"중간선거 공정했다고 믿나"

<앵커>



중간선거 결과를 받아들이겠다던 트럼프 미국 대통령이 6일 만에 또 부정 선거론을 띄웠습니다. 이번 주 중 미 하원에서 헤그세스 국방 장관에 대한 탄핵안 표결이 이뤄질 전망인데, 공화당 이탈 표가 몇 개나 나올지 관심입니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 9일 자신의 소셜미디어에 올린 글입니다.



"이번 선거가 공정했다고 정말로 믿느냐. 어떻게 여론조사가 그렇게 틀릴 수 있느냐"면서 "일부 사전 투표의 무더기 표가 워낙 거대해 이기는 것은 불가능했다"고 주장했습니다.



그러면서 "모든 것은 투표기와 관련한 것이고 투표기는 유권자보다 중요하다"고 덧붙였습니다.



사상 최고 참여율을 기록한 이번 중간선거 사전 투표에 민주당 지지표가 많았고, 공화당 지지자들이 본 투표 당일 현장 투표를 많이 했더라도 사전 투표 부정 선거 가능성 때문에 중간선거에서 졌다는 메시지로 해석됩니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 3일 공화당 참패가 사실상 확정되자 결과를 수용하겠다고 했는데,



[도널드 트럼프/미 대통령 (지난 3일·폭스뉴스 전화 인터뷰) : 민주당이 잘했다고 생각합니다. 정말 잘했습니다. 열심히 싸웠습니다. 이란 문제도 한 원인이었다고 봅니다.]



엿새 만에 결국 부정 선거론을 다시 꺼내며 입장을 뒤집은 겁니다.



척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "트럼프가 선거 결과를 부정하는 한심한 행보로 돌아올 것이 뻔했다"며 "선거 참패라는 피할 수 없는 진실을 막을 수는 없다"고 비판했습니다.



이와 함께 트럼프 대통령은 CBS와의 인터뷰에서 공화당 차기 대선 후보인 JD 밴스 부통령 지지에 대해 유보적인 태도를 보였습니다.



대신 마코 루비오 국무장관이 훌륭한 후보가 될 수 있다고 했는데, 중간선거 참패 후 밴스 부통령이 트럼프 대통령과 선을 긋는 모습을 보인 데 대한 심기를 드러낸 것으로 해석됩니다.



이런 가운데 미 하원엔 피트 헤그세스 국방장관 탄핵소추안이 재발의됐습니다.



표결은 이번 주 이뤄질 전망인데, 공화당 내에서 3명만 이탈하면 탄핵안은 하원을 통과합니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : 우리는 (탄핵을) 걱정하지 않습니다. 저는 (이란전이) 올바른 조치였다고 생각하며, 역사는 트럼프 대통령의 군사적 성과를 매우 긍정적으로 평가할 것입니다.]



특히 이란전이 중간선거 참패 원인으로 지목되고 공화당 내에서도 헤그세스 장관과 트럼프 대통령을 비판하는 목소리가 커지고 있어 투표 결과에 관심이 집중됩니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 김나미)