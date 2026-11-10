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뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아만 '급락'

김현우 기자
작성 2026.11.10 06:14 조회수
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<앵커>

밤사이 나스닥 지수는 3% 가까이, 필라델피아 반도체 지수는 7% 정도 올랐고 뉴욕증시가 전반적으로 급등했습니다. 엔비디아만 젠슨 황 CEO가 중국 쪽 스파이로 지목된 여성과 불륜을 한 것이 맞다고 인정한 여파로 4% 넘게 떨어졌습니다.

오늘(10일) 첫 소식, 뉴욕에서 김현우 특파원이 보도합니다.

<기자>

엔비디아 주가는 장이 열리자마자 무섭게 떨어지더니 줄곧 하락세를 이어갔습니다.

장중 한때 9% 가까이 밀렸다가 막판 낙폭을 줄였습니다.

엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO를 둘러싼 의혹에 대한 조사에 착수했고, 그 결과에 따라 젠슨 황의 거취가 불투명해질 수 있다는 우려가 나오면서 매도세가 이어진 겁니다.

30년 넘게 엔비디아를 이끌어 온 젠슨 황의 뒤를 이를 뚜렷한 후계자가 없다는 점도 경영 불확실성에 대한 걱정을 키우면서 투자 심리를 더욱 위축시킨 것으로 해석됩니다.

조사 결과에 따라 AI 생태계 전반으로 파장이 커질 수 있다는 전망도 나오는 가운데 엔비디아 칩 생산의 핵심 거점인 타이완에서도 이번 의혹에 대해 관심이 뜨겁습니다.

[윌 리플리/CNN 타이완 특파원 : 이 소식은 이곳 타이완에서 주요 뉴스를 장악하고 있습니다. 젠슨 황이 지금 중국 스파이 의혹의 중심에 선 여성과 함께 촬영된 곳이 바로 이곳이기 때문입니다.]

엔비디아의 급락에도 뉴욕증시는 모처럼 활짝 웃었습니다.

지난주 중간선거 이후 폭락했던 AI 관련주에 저가 매수세가 몰렸고, 국제유가 떨어진 것도 증시에 힘을 보탰습니다.

특히 엔비디아 경쟁사 AMD 주가는 반사 이익 기대감에 10% 넘게 급등했습니다.

상장 연기 가능성이 나오던 앤트로픽이 예정대로 상장 절차를 밟을 거라는 보도가 나온 것도 증시에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

현지 시간으로 내일 발표될 10월 소비자물가지수가 이번 주 뉴욕증시의 흐름을 좌우할 하나의 변수가 될 것으로 보입니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 최혜란)
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