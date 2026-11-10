[단독] 성희롱 게시물 신고하자 '평일에 하라'는 경찰

<앵커>



자녀가 SNS에서 성적인 조롱을 당해 부모가 경찰에 신고했지만 평일에 다시 신고하라는 답만 돌아와 논란입니다. 대응이 늦어진 사이 게시물 조회수는 더 올라갔고 피해자는 얼마나 더 퍼질지 몰라 두려움에 떨어야 했습니다.



박세원 기자입니다.



<기자>



지난 7일 밤 고등학생 딸의 전화를 받은 A 씨는 깜짝 놀랐습니다.



딸의 사진 여러 장이 성적 비하 문구와 함께 SNS에 올라왔다는 내용이었습니다.



[피해자 어머니 A 씨 : 사진이 올라왔는데 거기에 이제 성적인 내용이 들어가 있다. 내용이 좀 충격적이었죠.]



순식간에 조회수는 7만까지 올라갔습니다.



놀란 A 씨는 곧바로 경찰에 신고했는데 엉뚱한 답이 돌아왔습니다.



사이버 수사 관련은 주말이 아닌 평일 9시부터 방문 접수하라는 것이었습니다.



마음이 급했던 A 씨는 서울경찰청 사이버수사대 당직실 전화번호를 찾아 연락했는데, 당직 경찰관에게 "삭제를 요청했고 빠르면 하루 정도 걸린다"는 답을 들었습니다.



하지만 딸을 생각하면 1초도 기다릴 수 없었던 A 씨는 직접 방송미디어통신심의위원회 홈페이지에 접속해 삭제를 신청했습니다.



그런데 A 씨는 방심위로부터 앞서 삭제 요청을 했다는 경찰 접수는 진행이 되지 않고 있었다고 들었다고 주장했습니다.



[방심위 관계자 - A 씨 (지난 7일 통화) : 지금 경찰과 저희가 연락이 조금 어려워서. 먼저 선생님께서 접수하신 이 건을 먼저 처리를 할게요.]



결국 해당 게시물은 A 씨의 요청으로 삭제됐지만 조회수는 10만까지 올라간 뒤였습니다.



[피해자 어머니 A 씨 : 최초에 112로 접수를 했을 때 거기서 최소한 사이버수사대 당직실 번호라도 알려줬으면. 확인하고 삭제되기까지 3만 회가 올라갔거든요.]



대응의 적절성 여부를 묻는 SBS의 질의에 경찰은 "112에서 사이버수사대 당직실 연락처까지 안내했다"고 해명했다가 "피해자 측이 직접 찾아 연락한 것이 맞다"고 입장을 번복했습니다.



또 X에도 게시글 삭제 요청을 했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 현민희)