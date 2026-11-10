흔들리는 젠슨 황…우리 경제 영향은

<앵커>



젠슨 황 CEO의 불륜 사건으로 엔비디아의 기밀이나 핵심 기술이 중국 쪽으로 넘어갔다면 이미 AI 생태계를 같이 만들기로 한 우리 반도체나 로봇 기업들에도 영향이 있을 수밖에 없습니다. 엔비디아는 사실상 젠슨 황 혼자서 모든 것을 결정하는 구조인데, 이사회와 미 하원 조사 결과에 따라 젠슨 황 CEO가 기업 경영에서 손을 떼야 할 수도 있다는 전망까지 증권가에서 나오고 있습니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



서울에서 열린 엔비디아 주최 AI 행사장입니다.



젠슨 황 장녀 매디슨 황이 방한을 취소한 이유에 질문이 쏟아집니다.



[(오늘 행사에 오시기로 했잖아요.) 오늘 행사에 참석하시지 못하셨기 때문에 답변을 드리기가….]



젠슨 황 리더십에 문제가 있냐 등등의 질문이 이어지자, 부사장은 뒷문으로 사라집니다.



[(매디슨 황이 이곳에 오지 않은 정확한 이유를 묻고 싶습니다.) 밖으로 나가주세요. 질문은 받지 않겠습니다. (하지만 당신들이 초청했잖아요.)]



엔비디아 측이 이번 사태에 대응책을 못 내놓고 있다는 것을 단적으로 보여주는 상황입니다.



젠슨 황은 혼자서 60명 정도의 임원에게 직접 보고받고 결정하는 절대적 경영권을 가지고 있습니다.



작년 10월 삼성 SK 총수와 만난 다음 날, GPU 26만 장을 공급하겠다고 바로 발표한 게 대표적 사례입니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO (지난해 10월) : 한국에겐 특별한 기회입니다. 성공을 위해 필요한 세 가지 핵심적이고 필수적인 역량을 모두 갖춘 국가는 전 세계에 거의 없습니다.]



대신할 사람도, 조직도 엔비디아에 없는 상태에서 이런 황 CEO에게 문제가 생긴다면 우리 반도체 업계와 경제 전반에도 적잖은 영향이 있을 수 있습니다.



특히 미국 정부나 의회가 국가 안보를 이유로 미국 바깥으로 엔비디아 반도체 수출 규제를 더 강화할 경우, 함께 타격을 받을 가능성이 있습니다.



반대로 개인적인 일탈로 결론이 나면 큰 변화가 없을 수도 있습니다.



정부는 진화에 나섰습니다.



[류제명/과학기술정보통신부 2차관 : 계약 물량들이 들어오는 스케줄에는 일단은 지금 저희는 차질없이 진행될 것으로 예상하고 있습니다만 면밀히 좀 보겠습니다.]



국내 투자자들이 해외 주식으로는 가장 많은 19조 원어치를 투자하고 있는 회사고 국내 반도체 경기와도 맞물린 문제인 만큼 파장은 한동안 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 안여진)