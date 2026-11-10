[날씨] 출근길 영하권 '반짝 추위'…큰 일교차 주의

<앵커>



오늘(10일) 아침 서울 기온은 1도 수준으로 올 가을 들어 가장 추운 출근길입니다. 여의도 나가 있는 저희 기상캐스터 연결해서 출근길 날씨 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 오늘 꽤 쌀쌀하죠?



<기상캐스터>



거리 곳곳에는 아직 가을 정취가 물씬 풍기지만 오늘 아침은 다시 반짝 겨울 추위가 고개를 들었습니다.



하루 사이에도 기온 변화가 큰 요즘인 만큼 감기 걸리지 않도록 건강 잘 챙겨주셔야겠고요.



출근길 옷차림도 따뜻하게 하시기 바랍니다.



오늘 아침 서쪽 지역을 중심으로 어제 아침보다 기온이 3도에서 크게는 8도가량 떨어져 있습니다.



현재 서천이 - 0.6도, 서울도 1.2도로 평년을 5도가량 밑돌고 있습니다.



자세한 현재 기온 보시면 태백이 -1.2도, 홍성 -0.7도 가리키고 있습니다.



오늘 서울의 낮 기온은 13도가 예상돼 아침과의 일교차가 크게 벌어지겠고요.



기온은 주 후반으로 갈수록 오름세를 보이며 추위가 다소 누그러질 전망입니다.



현재 강원과 충청, 남부 지방을 중심으로 안개가 짙습니다.



이에 더해 일부 내륙은 어제 내린 비가 얼어붙어 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있어 출근길 운전에 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑겠습니다.



주말에는 전국에 비가 내리겠습니다.



(박세림 기상캐스터)