빅터차 "북한, 중간선거 참패해 약해진 트럼프와 접촉 원할 것"

▲ 기조연설하는 빅터 차

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 중순 필리핀과 중국 등 아시아 방문 기간 북한 김정은 국무위원장과 만날 가능성이 커졌다는 미국 한반도 전문가의 전망이 나왔습니다.빅터 차 국제전략문제연구소(CSIS) 한국 석좌는 현지시간 9일 CSIS의 '트럼프 대통령 아시아 순방 전망' 관련 온라인 언론 브리핑에서 트럼프 대통령과 김 위원장이 만날 가능성이 "중간선거 이후에 더 커졌다고 생각한다"고 말했습니다.차 석좌는 중간선거 이후에 "대통령이 여러 일에 집중하겠지만, 그 중 하나는 자기의 업적을 쌓는 일"이라며 "워싱턴DC의 건축물이나 골프장, 공항 이름 변경 같은 것뿐 아니라 외교 분야에서도 마찬가지"라고 설명했습니다.이어 "트럼프 대통령이 분명히 두 차례 임기 동안 개인적으로 많은 시간을 투자한 분야는 북한"이라며 "미국 정부 내에서 대북 정책을 만드는 이는 대통령 말고 없다. 따라서 트럼프 대통령은 그 업적 문제에 집중할 것이라고 본다"고 예상했습니다.차 석좌는 또한 "북한 입장에서도 북미 회담을 고려하고 있었다면, 그들의 계획은 항상 중간선거 이후까지 기다리는 것이었다"며 "그들은 트럼프 대통령을 아마도 더 약해졌고 취약하며 더 쉬운 목표로 여기고 있다"고 했습니다.그는 그러면서 "나는 적어도 그들(북한)이 트럼프 대통령과 다시 접촉해 그가 이란이나 베네수엘라에서 그랬던 것처럼 예측불가능한 행동을 하지 않도록 하고 싶어 하는 지속적인 열망이 있을 것이라고 확신한다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 오는 17∼18일 필리핀 마닐라에서 쿼드(Quad·미국, 일본, 호주, 인도의 안보협의체) 정상회의 및 아세안(ASEAN) 정상회의에 참석합니다.이어 18∼19일에는 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참여합니다.그는 이번 아시아 방문을 계기로 김 위원장과 만날 수도 있다는 관측이 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)