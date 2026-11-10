아일릿 '브레이크 이븐', 빌보드 메인 앨범 차트 6위로 진입

▲ 걸그룹 아일릿

한국 걸그룹 아일릿이 미국 빌보드 메인 앨범 순위인 '빌보드 200'에서 처음으로 상위 10위 안에 이름을 올렸습니다.빌보드는 현지시간 9일 차트 예고 기사를 통해 아일릿의 새 미니앨범 '브레이크 이븐'(BREAK EVEN)이 빌보드 200 차트(10월 30일∼11월 5일 기준) 6위로 진입했다고 밝혔습니다.아일릿 앨범이 빌보드 200 차트에 오른 것은 이번이 5번째이며, 톱10에 든 것은 처음입니다.빌보드 200은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매깁니다.'브레이크 이븐'의 실물 앨범 판매량은 3만2천500장, 스트리밍 환산 수치는 4천500 유닛(약 487만 회)을 기록했습니다.특히 무작위로 포토 카드와 스티커 등이 들은 24종 CD 패키지가 나와 앨범 판매량을 끌어올렸다고 빌보드는 설명했습니다.마이클 잭슨의 명반 '스릴러' 역주행도 눈에 띕니다.'스릴러'는 빌보드 200 차트에서 2위를 기록하며, 1984년 4월 14일자 차트에서 마지막 1위를 한 이래 약 40년 만에 다시 정상권까지 올랐습니다.핼러윈 시즌을 맞아 '스릴러' 스트리밍이 늘면서 전체 순위를 끌어올렸습니다.또 카세트테이프와 3가지 버전 바이닐로 새로 발매되면서 앨범 판매량도 335% 증가했습니다.'스릴러'의 스트리밍 환산 수치는 3만2천 유닛(약 3천434만회), 실물 앨범 판매량은 2만 2천장, 음원 다운로드 환산 수치는 1천 유닛으로 집계됐습니다.(사진=빌리프랩 제공, 연합뉴스)