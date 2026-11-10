트럼프, 차기 대권주자로 밴스 지지에 유보적…"루비오가 훌륭"

▲ JD 밴스 부통령과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당의 차기 대권주자로 떠오른 JD 밴스 부통령에 대해 유보적 태도를 보였습니다.현지시간 9일 CBS 방송에 따르면 트럼프 대통령은 전날 공개된 이 방송 시사프로 '60분' 인터뷰에서 공화당 대선 후보에 대한 지지를 선언할 것이냐는 질문에 "아마도. 반드시는 아니다"라고 답했습니다.트럼프 대통령은 "우리에겐 엄청난 인재들이 있다"며 "나와 아주 좋은 관계를 맺고 있는 사람이 정말 많다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관을 "드림팀"이라며 이들이 "대통령 후보와 부통령 후보 조합처럼 들린다"고 언급한 바 있습니다.트럼프 대통령이 밴스 부통령에 대한 지지를 뚜렷하게 표명하지 않은 것은 밴스 부통령의 최근 행보와 무관치 않다는 분석이 나옵니다.밴스 부통령은 공화당의 중간선거 참패 직후인 지난 4일 소셜미디어(SNS)에서 이란 전쟁이 최대 패인이었다고 지목하며 "만약 그것(이란 전쟁)이 감수할 만한 가치가 있었다고 주장하고 싶다면, 즉 앞으로 6년 동안 상원을 잃는 것이 감수할 만한 대가였다고 주장하고 싶다면 그렇게 하라"고 말했습니다.이는 선거 패배를 감수하더라도 이란 전쟁이 필요했다고 여기는 트럼프 대통령에 반론을 제기한 것으로 해석됐으며, 차기 대권행보를 위한 트럼프 대통령과의 차별화를 넘어 '배신'이라는 일각의 평가마저 나왔습니다.트럼프 대통령은 실제로 전날 기자들과 만나 밴스 부통령이 SNS에 올린 '중간선거 징비록'에 대한 불편한 심기를 드러냈습니다.그는 "많은 이가 그의 언급을 좋아하지 않는다"고 지적한 뒤 "한 가지만 빼고 그는 옳다. 그는 한 가지를 더 언급했어야 했다"며 "(이란에 대한 군사 공격을) 다시 할 기회가 있다면 다시 하겠느냐는 질문에 '예'라고 하는 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 CBS 인터뷰에서 밴스 부통령이 SNS에 글을 올리기 전 "내게 '어떻게 생각하느냐'고 물었다. 나는 '당신이 쓰려는 것을 쓰라'고 말했다"며 "(밴스 부통령에게) '그런데 뭘 쓸 생각인가'라고도 했다"고 말했습니다.밴스 부통령은 SNS 글을 올리기 전 트럼프 대통령에게 요지를 보고한 것으로 알려졌으나, 트럼프 대통령은 구체적인 내용까지 알지 못했다는 취지로 들립니다.트럼프 대통령은 밴스 부통령 외에 누가 후보 명단에 포함될 수 있느냐는 질문에 "나는 마코(국무장관)가 훌륭하다고 생각한다"며 "그는 분명히 그 일을 좋아하고 있고 아주 잘하고 있다"고 답했습니다.루비오 장관은 이번 중간선거에서 선거운동과 거리를 두려는 모습이었습니다.따라서 선거 참패에 따른 정치적 부담도 상대적으로 덜할 수 있다는 관측이 나옵니다.이어 "매우 훌륭한 상원의원도 몇 명 있다"며 "어쩌면 (후계 구도에) 내가 관여하지 않는 게 나을 수도 있다. 내가 관여한다면 큰 역할을 할 것이다. 왜냐면 나의 지지 선언이 갖는 영향력이 매우 강력했기 때문"이라고 말했습니다.트럼프 대통령이 거론한 '훌륭한 상원의원'은 테드 크루즈(공화·텍사스) 등을 염두에 둔 것으로 추측됩니다.크루즈 의원과 론 디샌티스 플로리다 주지사 등이 공화당의 차기 대권 주자로 거론되는 가운데, 최근에는 밴스 부통령이 측근들로부터 대선 출마를 만류하는 조언을 받았다고 보도되기도 했습니다.(사진=게티이미지)