프랑스 "이란 혁명수비대가 슈퍼마켓 냉장고 사이버공격"

▲ 유럽 냉장고 해킹

프랑스가 지난달 전국 슈퍼마켓 수백개 매장의 냉장고 온도를 높인 사이버 공격의 배후로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)를 지목했습니다.로이터, AFP 통신에 따르면 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 현지시간 9일 "이란 이슬람혁명수비대가 이번 공격을 수행했다고 확인할 수 있다"고 밝혔습니다.지난달 중순 프랑스 전역 여러 업체의 슈퍼마켓 700개 점포가 냉장고 온도가 50도 이상으로 올라가는 사이버 공격을 당했습니다.바로 장관은 "이 공격은 전례없는 규모와 수준"이라며 "우리 국토에 대한 사보타주(파괴공작)를 노린 사상 첫 대규모 사이버 공격이며 국익과 프랑스 국민의 안보에 대한 공격"이라고 비판했습니다.바로 장관은 이어 "우리는 유럽 차원에서 이 공격에 책임이 있는 모든 이들에 대한 제재를 시행할 것"이라며 "이 사건에 대응하고 이를 반복하려는 이를 저지하기 위해 필요하고 비례적인 어떤 조처든 할 것"이라고 강조했습니다.바로 장관은 외무부가 프랑스 주재 이란 대사를 초치해 "이렇게 극히 심각한 행위에 대해 아주 강력히 항의했다"고 덧붙였습니다.파리검찰청은 혁명수비대에 대한 수사에 착수했다고 밝혔습니다.로르 베퀴오 파리검찰청장은 "이슬람혁명수비대 전자사이버센터(IRGC-CEC)와 연계된 사이버 공격 부대인 샤히드 카베의 수장, 그의 두 수하, 기타 신원 파악이 가능할 수 있는 인물들에 대한 수사에 착수했다"고 말했습니다.카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 이와 관련한 질문에 "우리의 대응은 아주 강력해야 한다"고 말했습니다.유엔 주재 이란 대표부는 질의에 답변하지 않았으며, 이란은 통상 이같은 악의적인 사이버 작전에 대해 부인하는 입장이라고 로이터 통신이 전했습니다.프랑스에서 슈퍼마켓 냉장고에 대한 사이버 공격이 벌어지고 나서 이달 2일에는 다른 국가까지 유럽 전역에 비슷한 공격이 발생했습니다.또 프랑스에서는 혈액원의 혈액 제제 보관설비 온도를 초고온으로 끌어올리는 사이버 공격도 발생했습니다.이는 유럽에 대한 러시아의 하이브리드 공격이나 중동 전쟁을 둘러싼 안보 우려, 인공지능(AI) 기반 사이버공격에 대한 우려가 커진 상황에서 벌어졌습니다.또 지난 8월에는 미국에서 최소 6곳의 군기지에서 냉장고가 오작동하는 일이 있었습니다.로이터 통신은 소식통을 인용해 미국 국방부가 해킹의 배후로 이란을 의심하고 있다고 보도했습니다.이날 미 국방부는 "사이버 사건 가능성에 대한 추측이 있다는 것을 알고 있다"며 군 조사가 진행 중인 만큼 보안상 이유로 추가 언급은 하지 않겠다고 밝혔습니다.