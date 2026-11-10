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트럼프 "중간선거 공정했나" 부정선거론…민주 "한심하다"

장민성 기자
작성 2026.11.10 04:39 조회수
트럼프 "중간선거 공정했나" 부정선거론…민주 "한심하다"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 결국 중간선거 부정선거론을 꺼내 들었습니다.

트럼프 대통령은 현지시간 9일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이번 선거가 공정했다고 정말로 믿는가"라며 "어떻게 여론조사가 그렇게 틀릴 수 있는가"라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "일부 사전 투표의 무더기 표가 워낙 거대해서 얼마나 많은 사람이 투표하러 갔다고 하더라도 이기는 것은 불가능했다"며 "모든 것은 투표기와 관련한 것이다.

투표기는 유권자보다 중요하다"고 주장했습니다.

이는 사전 투표에 민주당 후보를 지지하는 몰표가 많았고, 공화당 지지자들이 본투표 당일 현장 투표를 많이 했더라도 사전 투표 부정선거 가능성 때문에 중간선거에서 졌다는 주장으로 풀이됩니다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 3일 중간선거 당일 공화당 참패가 확인되자 "결과를 전적으로 수용할 의향이 있다"고 했지만, 6일 만에 부정선거론을 꺼내며 입장을 뒤집은 셈입니다.

AFP 통신은 "트럼프 대통령은 2020년 대선에서 패배한 뒤 부정선거에 대한 근거 없는 주장을 반복적으로 제기했다"며 이번 선거를 두고도 "트럼프 대통령이 근거 없는 선거 사기 의혹을 다시 제기했다"고 지적했습니다.

민주당은 트럼프 대통령이 이럴 줄 알았다면서 곧바로 반박했습니다.

민주당 척 슈머 연방 상원 원내대표는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 트럼프 대통령의 게시글을 링크하면서 "트럼프의 선거 부정주의로의 한심한 귀환은 필연적이었다"고 적었습니다.

슈머 원내대표는 "그는 얼마든지 징징댈 수 있지만, 이 피할 수 없는 진실을 막을 수는 없다"고 덧붙였습니다.

그는 그러면서 "트럼프는 임기 마지막 2년간 수십 년 만에 가장 거대한 민주당 의회 다수당에 직면하게 될 것"이라며 "이는 모두 그가 전례 없는 실패를 해왔기 때문"이라고 강조했습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
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