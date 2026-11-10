베스티, 성공의 조건 찾았다…'연애의 조건' 13년 만에 역주행

요즘 SNS에서 재조명되고 있는 노래 베스티의 '연애의 조건'이 발매 13년 만에 국내 최대 음원 플랫폼 멜론 상위권에 올랐습니다.



해외 음원차트에서도 최상위권을 차지했습니다.



2013년 발매된 베스티의 '연애의 조건'은 밝고 경쾌한 멜로디와 중독성 넘치는 후렴구가 인상적인 노래입니다.



SNS 숏폼 콘텐츠를 중심으로 재조명되기 시작했고 음원 차트 역주행으로 이어졌는데요.



어제(9일) 오후 멜론 톱100 11위를 차지했습니다.



해외에서도 주목을 받았는데 타이완 스포티파이와 아이튠즈에서 1위, 홍콩 애플뮤직에서는 4위에 올랐습니다.



최근 베스티는 역주행에 힘입어 완전체로 음악 방송 무대와 라이브 콘텐츠를 선보였는데요.



하이힐을 이용한 퍼포먼스와 흔들림 없는 라이브로 호평을 받았습니다.



(화면출처 : 멜론·딩고뮤직)