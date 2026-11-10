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전도연, '가능한 사랑' 연기 호평에 "얼떨떨하다"

고희경 기자
작성 2026.11.10 08:17 조회수
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배우 전도연 씨가 영화 '가능한 사랑' 속 연기로 외신의 호평을 얻은 데 대해 당황스럽고 얼떨떨했다는데요.

배우로서 작품을 통해 얻을 수 있는 최고의 시간을 보내고 있다고 말했습니다.

[사랑밖엔 난 몰라.]

지난 9월 베니스국제영화제에서 '가능한 사랑'이 공개된 뒤 외신은 전도연 씨에 대해 '100년에 한 번 나올까 말까 한 연기'라고 극찬했는데요.

최근 인터뷰에서 전도연 씨는 격한 감정을 드러내는 연기가 아니었기에 편안하게 촬영했다며 외신의 호평이 당황스럽고 얼떨떨했다고 말했습니다.

전도연 씨는 오는 30일 열리는 미국 고담어워즈 최우수 주연상 후보에 올라있는데요.

내년 아카데미 시상식 여우주연상 후보 가능성도 점쳐지는 가운데, 기대를 안 한다고 할 수는 없지만 부담도 없다고 답했습니다.

상을 받고 나면 갑자기 다른 사람이 되는 게 아니라는 것을 잘 알고 있다며 수상과 상관없이 배우로서 작품을 통해 얻을 수 있는 최고의 시간을 보내고 있다고 덧붙였습니다.

(화면출처 : 넷플릭스 코리아)
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