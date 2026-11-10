"한국 남자랑 결혼할래요"…일본서 난리인 이유

끝으로 일본에서 한국 남성과 결혼하고 싶어 하는 일본 여성들이 늘었잖아요.



한일 커플만 전문으로 연결해 주는 결혼 상담소까지 등장했다고요.



호사카 유지 교수가 최근에 한 유튜브 방송에서 한국인과 결혼하고 싶어 하는 일본인 가운데 남성보다 여성이 훨씬 많다고 전했습니다.



실제로 한국 남성을 배우자로 선호하는 일본 여성들이 늘어나면서 도쿄에는 한일 커플 전문 결혼 상담소까지 생긴 것으로 전해졌는데요.



호사카 교수는 일본 여성이 한국 남성에게 매료되는 핵심 요인으로 솔직한 애정 표현을 꼽았습니다.



일본어로 사랑합니다, '아이시데마스'라는 이 표현이 상대에게 자신을 온전히 바친다는 뉘앙스가 담겨 있어서 일상에서 거의 쓰지 않을 정도로 무게감이 크다면서 반면 연인 사이에 자연스럽게 사랑한다 말하는 한국 남성의 모습이 일본 여성들에게는 신선하고 매력적으로 다가간다고 분석했습니다.



또 길을 걸을 때 차도 안쪽으로 안내하거나 식사할 때 먼저 챙겨주는 것 같은 생활 속 배려도 일본 여성의 호감을 사는 이유로 꼽았습니다.



(화면출처 : 유튜브 '웅달책방')