뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"한국 남자랑 결혼할래요"…일본서 난리인 이유

고희경 기자
작성 2026.11.10 08:07 조회수
PIP 닫기
끝으로 일본에서 한국 남성과 결혼하고 싶어 하는 일본 여성들이 늘었잖아요.

한일 커플만 전문으로 연결해 주는 결혼 상담소까지 등장했다고요.

호사카 유지 교수가 최근에 한 유튜브 방송에서 한국인과 결혼하고 싶어 하는 일본인 가운데 남성보다 여성이 훨씬 많다고 전했습니다.

실제로 한국 남성을 배우자로 선호하는 일본 여성들이 늘어나면서 도쿄에는 한일 커플 전문 결혼 상담소까지 생긴 것으로 전해졌는데요.

호사카 교수는 일본 여성이 한국 남성에게 매료되는 핵심 요인으로 솔직한 애정 표현을 꼽았습니다.

일본어로 사랑합니다, '아이시데마스'라는 이 표현이 상대에게 자신을 온전히 바친다는 뉘앙스가 담겨 있어서 일상에서 거의 쓰지 않을 정도로 무게감이 크다면서 반면 연인 사이에 자연스럽게 사랑한다 말하는 한국 남성의 모습이 일본 여성들에게는 신선하고 매력적으로 다가간다고 분석했습니다.

또 길을 걸을 때 차도 안쪽으로 안내하거나 식사할 때 먼저 챙겨주는 것 같은 생활 속 배려도 일본 여성의 호감을 사는 이유로 꼽았습니다.

(화면출처 : 유튜브 '웅달책방')
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지