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"8090년생이 괴물?…그건 약과" 선배 세대의 반박

고희경 기자
작성 2026.11.10 08:01 조회수
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최근 온라인상에 80년대, 90년대생들이 우리 세대에 정말 힘들었다고 소개한 게시물이 화제인데요.

선배 세대들이 그건 약과라고 했다면서요.

최근 온라인 커뮤니티에 '요즘 애들은 절대 이해하지 못하는 8090년생이 괴물인 이유'라는 제목의 게시물이 올라왔습니다.

이 게시물에는 80년대에서 90년대생이 겪었다는 과거 생활상 10가지가 소개됐는데요.

배달 앱 없이 전화로 음식을 주문하고 토요일에도 학교에 갔던 기억부터 친구 집 전화번호를 외우고 80자 문자메시지 안에 모든 말을 담았던 시절 등이 담겼습니다.

여기에 시급 5,000원, 흑역사가 가득한 싸이월드, 25도짜리 소주를 마셨던 경험 등도 함께 언급했는데요.

그런데 이를 본 선배 세대들은 우리 때는 더 힘들었다며 웃음 섞인 반박을 쏟아냈습니다.

특히 시급 5,000원 대목에는 '우리는 2,000원대였다', '5,000원이면 너무 신세대 아니냐'라는 반응들이 이어졌고요.

1990년대생까지 같은 세대로 묶은 것을 두고는 '소주 25도? 병 따개로 따던 소주를 마셔보긴 했냐'라며 고개를 갸웃하는 반응이 나오기도 했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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