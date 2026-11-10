"8090년생이 괴물?…그건 약과" 선배 세대의 반박

최근 온라인상에 80년대, 90년대생들이 우리 세대에 정말 힘들었다고 소개한 게시물이 화제인데요.



선배 세대들이 그건 약과라고 했다면서요.



최근 온라인 커뮤니티에 '요즘 애들은 절대 이해하지 못하는 8090년생이 괴물인 이유'라는 제목의 게시물이 올라왔습니다.



이 게시물에는 80년대에서 90년대생이 겪었다는 과거 생활상 10가지가 소개됐는데요.



배달 앱 없이 전화로 음식을 주문하고 토요일에도 학교에 갔던 기억부터 친구 집 전화번호를 외우고 80자 문자메시지 안에 모든 말을 담았던 시절 등이 담겼습니다.



여기에 시급 5,000원, 흑역사가 가득한 싸이월드, 25도짜리 소주를 마셨던 경험 등도 함께 언급했는데요.



그런데 이를 본 선배 세대들은 우리 때는 더 힘들었다며 웃음 섞인 반박을 쏟아냈습니다.



특히 시급 5,000원 대목에는 '우리는 2,000원대였다', '5,000원이면 너무 신세대 아니냐'라는 반응들이 이어졌고요.



1990년대생까지 같은 세대로 묶은 것을 두고는 '소주 25도? 병 따개로 따던 소주를 마셔보긴 했냐'라며 고개를 갸웃하는 반응이 나오기도 했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)