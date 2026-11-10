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인천공항서 또 장애 발생…탑승권 찍자 "미확인"

조제행 기자
작성 2026.11.10 07:27 조회수
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마지막 핫토픽은 '탑승권 찍으니 미확인'입니다.

인천공항에서 일어난 일인데요.

최근 두 차례나 출국 시스템에 장애를 빚었던 인천공항에서 또다시 유사한 문제가 발생한 것으로 나타났습니다.

지난 6일 오전 6시 35분쯤입니다.

인천공항 제1, 2여객터미널 출국장에서 승객 운송 정보가 정상적으로 확인되지 않는 장애가 발생했던 겁니다.

체크인 카운터에서 탑승권을 발급받은 승객들이 보안 검색장 입구 판독기에 탑승권을 인식시키자 운송정보 미확인 알람이 잇따라 울렸던 겁니다.

이에 보안 검색 직원들이 여권과 탑승권을 일일이 확인하는 방식으로 출국 절차를 진행하며, 14개 항공사 이용객들이 불편을 겪었습니다.

인천국제공항공사는 공사 내부 시스템의 데이터 처리가 일시적으로 지연되면서 장애가 발생한 것으로 보고 있다고 설명했습니다.

또 최근 세 차례 장애 모두 해킹 가능성은 작다고 보고 있습니다.
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