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금요일에 택시 타면 더 비싸다?…'요일별 할증' 시행

조제행 기자
작성 2026.11.10 07:20 수정 2026.11.10 08:13 조회수
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'금요일에 택시 타면 할증'.

지금은 택시 몇 시에 타느냐에 따라서 할증 요금이 있잖아요.

앞으로는 금요일, 주말처럼 특정 요일에 요금이 더 비싸질 수도 있다는 소식입니다.

정부가 택시 무임과 요율 세부 항목의 요일별 할인 할증을 새로 포함하도록 제도 개선에 나선 겁니다.

현재 택시 할증, 시간대를 기준으로 운영이 되죠.

서울의 경우에는 밤 10시부터 다음 날 새벽 4시까지 심야 할증이고요, 그 중에 11시에서 새벽 2시 사이에는 40% 할증이 적용됩니다.

제도가 시행되면 시간대별 할증과 별개로 특정 요일에 요금을 더 받거나 할인하는 게 가능해질 겁니다.

금요일 혹은 주말처럼 택시가 부족한 날에는 운임을 높여서 기사들의 운행을 유도하는 겁니다.

다만 요일별 할증이 전국 동일 적용되는 건 아닙니다.

각 지자체가 지역별 택시 수요, 공급 상황을 고려해서 도입 여부와 적용 요일, 요금 수준 등을 결정할 예정입니다.
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