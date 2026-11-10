금요일에 택시 타면 더 비싸다?…'요일별 할증' 시행

'금요일에 택시 타면 할증'.



지금은 택시 몇 시에 타느냐에 따라서 할증 요금이 있잖아요.



앞으로는 금요일, 주말처럼 특정 요일에 요금이 더 비싸질 수도 있다는 소식입니다.



정부가 택시 무임과 요율 세부 항목의 요일별 할인 할증을 새로 포함하도록 제도 개선에 나선 겁니다.



현재 택시 할증, 시간대를 기준으로 운영이 되죠.



서울의 경우에는 밤 10시부터 다음 날 새벽 4시까지 심야 할증이고요, 그 중에 11시에서 새벽 2시 사이에는 40% 할증이 적용됩니다.



제도가 시행되면 시간대별 할증과 별개로 특정 요일에 요금을 더 받거나 할인하는 게 가능해질 겁니다.



금요일 혹은 주말처럼 택시가 부족한 날에는 운임을 높여서 기사들의 운행을 유도하는 겁니다.



다만 요일별 할증이 전국 동일 적용되는 건 아닙니다.



각 지자체가 지역별 택시 수요, 공급 상황을 고려해서 도입 여부와 적용 요일, 요금 수준 등을 결정할 예정입니다.