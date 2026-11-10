뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"내쫓는 거냐" 노숙인들 반발…달라지는 서울역?

조제행 기자
작성 2026.11.10 07:09 수정 2026.11.10 07:14 조회수
PIP 닫기
서울역 광장 일대가 금주 구역으로 지정됐습니다.

대낮 음주 또 고성방가로 불안과 민원이 끊이질 않아서인데요.

그럼 첫날은 서울역 풍경은 어땠을까요.

중구와 용산구는 어제부터 서울역 광장 일대를 금주구역으로 지정하고 4개월 동안 홍보 계도 기간을 운영합니다.

기간이 끝나는 내년 3월부터는 음주 행위 적발 시에 5만 원의 과태료가 부과됩니다.

그리고 어제 경찰과 관계기관 직원들이 노숙인 등을 상대로 계도 활동을 벌였는데요.

일부는 '거리에서 마음대로 술도 못 마시게 하냐'라며 반발했습니다.

노숙인 관련 단체들도 사실상 노숙인을 서울역 광장에서 내쫓는 정책이라며 금주구역 지정에 반발하고 있습니다.

다만 시민들은 대체로 긍정적인 반응이었습니다.

이런 가운데 이번 제도의 단속 실효성을 둘러싼 우려도 있습니다.

금주구역 경계 밖인 서울역 지하보도나 지하철역 출입구로 자리를 옮겨 술을 마시면 과태료 부과 대상에서 벗어나게 되거든요.

이게 풍선 효과만 초래할 수도 있다는 지적이 함께 나옵니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지