"내쫓는 거냐" 노숙인들 반발…달라지는 서울역?

서울역 광장 일대가 금주 구역으로 지정됐습니다.



대낮 음주 또 고성방가로 불안과 민원이 끊이질 않아서인데요.



그럼 첫날은 서울역 풍경은 어땠을까요.



중구와 용산구는 어제부터 서울역 광장 일대를 금주구역으로 지정하고 4개월 동안 홍보 계도 기간을 운영합니다.



기간이 끝나는 내년 3월부터는 음주 행위 적발 시에 5만 원의 과태료가 부과됩니다.



그리고 어제 경찰과 관계기관 직원들이 노숙인 등을 상대로 계도 활동을 벌였는데요.



일부는 '거리에서 마음대로 술도 못 마시게 하냐'라며 반발했습니다.



노숙인 관련 단체들도 사실상 노숙인을 서울역 광장에서 내쫓는 정책이라며 금주구역 지정에 반발하고 있습니다.



다만 시민들은 대체로 긍정적인 반응이었습니다.



이런 가운데 이번 제도의 단속 실효성을 둘러싼 우려도 있습니다.



금주구역 경계 밖인 서울역 지하보도나 지하철역 출입구로 자리를 옮겨 술을 마시면 과태료 부과 대상에서 벗어나게 되거든요.



이게 풍선 효과만 초래할 수도 있다는 지적이 함께 나옵니다.