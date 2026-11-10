공포에 질려 오열…'아동 학대' 논란 터지자

모닝 핫토픽 첫 번째 소식, '귀신 훈육은 아동학대냐'.



한국민속촌의 귀신 훈육이라는 프로그램이 있습니다.



일명 어둠의 오은영이라고 불릴 정도로 화제를 모으고 있습니다.



다만 이게 아동학대가 아니냐는 논란도 함께 나오고 있습니다.



먼저 귀신 훈육 프로그램, 이렇게 귀신으로 분장한 배우들이 아이들에게 '부모 말 잘 듣거라', '편식하지 말거라', '스마트폰 그만 봐야 한다'라고 호통을 치며 생활 습관을 개선하도록 유도하는 방식입니다.



다만 아동에게 지나친 공포감을 조성하고 트라우마를 심어준다는 비판도 제기되고 있습니다.



실제로 민속촌이 위치한 용인시에 관련 민원이 9건 접수된 것으로 전해졌습니다.



시는 이달 중 아동 전문가, 경찰과 함께 운영 실태를 파악하기로 했습니다.



민속촌 측은 부모가 자발적으로 신청하는 프로그램이고 아이가 심하게 무서워하거나 힘들어하면 즉시 체험을 중단하는 등 자체 운영 지침을 마련해 시행하고 있다고 설명했습니다.



(화면출처 : 유튜브 속촌아씨·유튜브 캡처)