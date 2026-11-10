APBC 대표팀 출국…"일본 꺾고 1등!"

한국시리즈는 끝났지만 '야구 축제'는 아직 끝나지 않았습니다.



아시아프로야구챔피언십에 출전하는 대표팀이 어제(9일) 도쿄로 출국했습니다.



간판스타 김도영 선수는 '한일전 11연패 탈출과 우승'을 목표로 내걸었습니다.



야구팬들이 한국시리즈에 열광한 지난주, 김도영은 일부러 TV를 멀리하고 훈련에만 매진했습니다.



[김도영/야구 국가대표 : (삼성이) 우승할 때만 봤습니다. 저희가 못해서 분하고 이런 건 전혀 없었고, 약간 뭉클했던 것 같아요.]



24세 이하 선수들이 주축인 이번 대표팀은 일본 프로 선수들을 상대로 11연패를 당한 수모를 씻고 정상에 서겠다고 다짐했습니다.



[김도영/야구 국가대표 : (한국 야구의) 미래가 밝다고 생각하고 있기 때문에 그걸 증명하기 위한 대회라고 생각하고 1등이라는 결과를 가지고 오고 싶습니다.]



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼)