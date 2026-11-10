손편지로 전한 '우승 진심'…"대구로 돌아오고 싶어요"

<앵커>



그제(8일) 프로야구 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 차지하던 순간 마운드에는 외국인 에이스 페덱이 있었죠. 이번 가을, 가장 많은 이닝을 소화하며 투혼을 불사른 페덱은 5차전 선발 원태인 투수에게 응원의 손편지를 보낼 정도로 우승에 진심이었다고 합니다.



최고의 순간을 보낸 삼성 선수단의 뒷이야기, 유병민 기자가 전해드립니다.



<기자>



5차전 선발 등판을 앞둔 원태인은 동료 페덱의 손 편지를 받았습니다.



부담은 내려놓고 투구 하나하나에 집중하라는 당부와 함께 피자를 먹으며 결의를 다졌던 추억까지.



통역의 번역까지 곁들인 정성 가득한 격려를 받은 원태인은 5이닝 1실점 호투를 펼쳤고, 뒤를 이어 등판한 페덱은 마지막 4이닝을 책임지며 생애 첫 우승의 감격을 맛봤습니다.



[크리스 페덱/삼성 투수 : 이 도시에 우승을 안겨드리기 위해 최선을 다하겠다고 약속했었죠. 한국행은 제 인생 최고의 결정 중 하나입니다. 꼭 다시 돌아오고 싶습니다.]



심각한 옆구리 부상에도 끝까지 안방을 지키며 프로 생활 23년 만에 첫 우승을 맛본 강민호는 우승 날 생일을 맞은 아내에게 최고의 선물을 했다며 활짝 웃었습니다.



[강민호/삼성 포수 : 오늘(8일) 제 아내 생일이었거든요. 선물도 준비 못 하고 합숙한다고 케이크도 못 줬는데, 정말 평생에서 가장 행복한 생일 선물 준 거 같아서 다행이라고 생각합니다.]



시즌 전 이런 우승 공약을 내걸었던 강민호는,



[강민호/삼성 포수 (지난 3월, 미디어데이) : 에버랜드를 또다시 공약하겠습니다. 팬분들 1,000명 모셔서 선수들 다 같이 일일 데이트를 할 수 있도록 (하겠습니다.)]



곧장 공약을 지키겠다고 다시 약속했는데 놀이동산도 화답해 웃음을 자아냈습니다.



시리즈 내내 맹타를 휘두른 박승규는 4차전 직후 교제 중인 전 근대5종 국가대표 김선우 씨를 향한 프러포즈 계획을 알렸는데,



[박승규 (지난 7일) : 우승 반지로 프러포즈를 하고 싶고.]



우승 반지를 당장 받을 수 없다는 것을 알자 예비 신부에게 반지 대신 우승 메달을 선물했습니다.



[박승규 : (우승 반지가) 내년에 나오니까 그거 말고도 더 좋은 선물을 해주고 제대로 프러포즈하도록 하겠습니다.]



12년 만의 우승의 기쁨에 서로를 향한 애정과 낭만을 곁들여 사자 군단은 생애 최고의 밤을 즐겼습니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 하성원)