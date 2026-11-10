[글로벌 마켓시황] 유가 급락에 3대 지수 반등…엔비디아 '악재'

글로벌 시황입니다.



먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



미증시 3대 지수가 일제히 2% 넘게 상승하며 지난주 급락 이후 강한 반등에 나섰습니다.



S&P 500의 11개 업종이 모두 오른 가운데, 국제유가 하락에 따른 비용 부담 완화 기대감으로 산업재가 4% 강세를 보였고 경기소비재와 기술주 업종도 3% 안팎으로 오르며 증시 반등을 주도했습니다.



오늘(10일) 뉴욕증시는 국제유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화와 기술주 저가 매수세에 힘입어 큰 폭으로 반등했습니다.



미국과 이란의 군사적 충돌 우려가 완화되면서 브렌트유가 5% 넘게 하락했고, 에너지 가격 하락이 기업의 비용 부담과 물가 상승 압력을 낮출 수 있다는 기대감이 투자심리를 끌어올렸습니다.



지난주 중간선거 이후 AI 데이터센터 규제 강화 우려로 급락했던 기술주에도 저가 매수세가 유입됐습니다.



다만 현지시간 10일 발표되는 미국의 10월 소비자물가지수 결과에 따라 연준의 향후 금리 정책 전망이 달라질 수 있어 경계감은 이어지고 있습니다.



다음은, 조금 전 마감한 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



국제유가 급락과 기술주 반등에 따른 투자심리 회복이 주요 변수로 작용한 가운데, 미국 소비자물가지수 발표를 앞둔 경계감도 이어졌습니다.



이 가운데 미 주가 지수 선물도 상승세로 마감했습니다.



다우 선물은 1,100포인트 넘게 오르면서 52,500선을 기록했습니다.



나스닥 100 선물도 1,000포인트 가까이 상승하며 28,000선을 넘겼고요.



S&P 500 선물 170포인트 이상 오르며 7,500선을 기록했습니다.



러셀 2000 선물도 86포인트 오르면서 2,800선에서 거래를 마쳤습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 4.897%를 기록했습니다.



국제시장에서는 국제 유가 급락이 물가 상승 압력을 낮출 수 있다는 기대감과 소비자 물가 지수 발표를 앞둔 경계감이 맞서고 있습니다.



또 원자재 선물 시장에서는 원유 선물이 배럴당 86 달러 선에서 거래됐습니다.



미국과 이란의 군사적 충돌 가능성이 낮아지면서 원유 공급 차질에 대한 우려가 완화된 점이 유가의 하락 압력으로 작용했습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주종목별 흐름입니다.



정규장에서는 반도체 업종이 강하게 반등한 반면, 엔비디아는 젠슨 황 최고 경영자와 관련한 외국 정부기관의 접근 의혹에 대해 이사회가 독립적인 조사에 착수했다는 소식이 악재로 작용했습니다.



엔비디아 선물도 4% 가깝게 하락했습니다.



지금까지 CME 선물 시장 살펴봤습니다.