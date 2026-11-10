1. 엔비디아 주가 급락…뉴욕증시는 일제히 상승



젠슨 황이 중국 스파이 의혹을 받고 있는 여성과의 불륜 사실을 인정한 뒤 처음 열린 뉴욕증시에서 엔비디아 주가가 4%대 급락했습니다. 반면 뉴욕증시 3대 지수는 모두 2%대 상승했고 필라델피아 반도체 지수는 7% 정도 올랐습니다.



2. 트럼프, 부정선거론 제기…백악관 한때 봉쇄



트럼프 미국 대통령이 중간선거가 과연 공정했는지 의문이라며 부정 선거론을 제기했습니다. 백악관 방향으로 향하던 차량 돌진 사고와 보안 차단벽을 넘으려던 사람이 체포되는 일이 발생해 백악관 주변이 한때 봉쇄조치됐습니다.



3. 출근길 영하권 '반짝 추위'…큰 일교차 주의



오늘(10일) 아침 일부 내륙 지역의 기온이 영하권으로 떨어지면서 반짝 추위가 찾아왔습니다. 낮부터는 기온이 크게 오르면서 10도 이상의 큰 일교차를 보이겠습니다.



4. 프랑스 "냉장고 해킹, 이란 혁명수비대 소행"



프랑스 당국이 지난달 발생한 마트 냉장고 해킹 공격의 주체로 이란 혁명수비대를 지목했습니다. 프랑스는 이란 대사를 불러 엄중 항의했고 유럽 차원의 제재를 추진할 것이라고 밝혔습니다.