IAEA "자포리자 원전·화력발전서 드론 공격으로 2명 사망"

▲ 자포리자 원자력 발전소

러시아가 점령 중인 우크라이나 남부 자포리자 지역의 원자력발전소에서 현지시간 9일 드론 공격으로 직원 1명이 사망했다고 국제원자력기구(IAEA)가 밝혔습니다.인근 자포리자 화력발전소에서도 별도의 드론 공격으로 직원 1명이 숨졌다고 IAEA는 덧붙였습니다.IAEA는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이 같은 보고를 받았다며 "이번 사건은 군사적 충돌 가운데 원전 직원들이 영향을 받고 원자력 안전과 안보가 위협받는 최근 사례"라고 우려했습니다.자포리자 원전에서는 며칠 전에도 직원 1명이 드론 공격으로 사망한 것으로 알려졌다고 IAEA는 덧붙였습니다.라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 "원자력 안전 원칙을 위반하는 용납할 수 없는 공격"이라며 강하게 규탄했습니다.그로시 사무총장은 "원전 근무자들을 겨냥한 모든 공격은 즉각 중단돼야 한다"며 "모든 원전 직원이 과도한 스트레스나 두려움 없이 업무를 수행할 수 있어야 한다"고 덧붙였습니다.러시아가 개전 직후 장악한 자포리자 원전은 유럽 최대 규모로, 여러 차례 공습 표적이 되면서 방사성 물질 누출 우려가 끊이지 않았습니다.IAEA는 전날에도 자포리자 원전의 외부 전력 공급선 연결이 끊겨 원자로 냉각을 위해 디젤 발전기에 의존하고 있다고 밝힌 바 있습니다.현재 자포리자 원전의 원자로 6기는 모두 가동이 중단된 상태지만 노심이 녹아내리는 '원자로 용융'을 막으려면 전력을 공급해 냉각·안전 시스템을 가동해야 합니다.(사진=게티이미지)