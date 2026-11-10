[날씨] 출근길 영하권 추위…큰 일교차 주의

밤사이 북쪽에 찬 공기가 내려오면서 오늘(10일) 아침 반짝 춥겠습니다.



지도에 짙은 파란색으로 칠해진 지역은 기온이 영하권으로 떨어지겠고요.



서울도 영상 1도로 어제보다 4도가량 낮겠습니다.



그래도 이번 추위는 그리 오래 머물지는 않겠습니다.



수요일 낮부터는 기온이 평년 수준을 웃돌겠고 주 후반으로 갈수록 기온이 점점 오르겠습니다.



큰 일교차에는 유의하셔야겠습니다.



오늘 대체로 맑겠지만 동쪽 지역은 안개가 짙게 끼겠고 또 새벽까지 영남 해안가로는 약한 비가 조금 더 내리겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울과 청주가 1도로 서쪽 지역 중심으로 어제보다 3~8도가량이 떨어지겠고요.



낮 기온은 서울이 12도, 부산 18도로 어제와 비슷하거나 조금 더 높겠습니다.



당분간 주중에는 맑은 날씨가 이어지겠지만 토요일 오후부터 일요일 오전 사이에는 전국에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)