"공소 취소, 진상 규명에 집중"…도박 의혹도 부인

<앵커>



이용철 법무부 장관 후보자가 지명 뒤 첫 출근길에서 적극적으로 자신의 입장을 밝혔습니다. 이재명 대통령 사건 공소 취소 논란과 관련해서는 진상규명이 우선이라고 말했고, 대장동 사업과 도박 의혹에 대해서도 적극 반박했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



지난 6일 지명된 이용철 법무부 장관 후보자는 어제(9일) 첫 출근길에서 기자들을 만나 자신에게 제기된 의혹과 논란에 대해 입장을 밝혔습니다.



이재명 대통령 사건의 공소 취소 논란에 대해서는 특검이 공소 취소를 위해 기존 사건을 이송받을 수 없다는 점을 언급하며 국회도 그에 맞게 특검법을 제정했다고 말했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 것이 맞다고 생각하고, 나머지 일은 법과 원칙에 따라하는 것이 바람직하다고 생각합니다.]



하지만 특검 수사 결과에 따라 법무부 장관으로서 공소 취소를 추진할지 여부에 대해서는 확실한 답을 내놓지 않았습니다.



또 야당에서 대장동 의혹 핵심 인물인 유동규 씨가 성남시 시설관리공단 본부장으로 임용될 때 임원추천위원이었던 이 후보자를 '대장동의 숨은 설계자'라고 의혹을 제기한 점에 대해서도 "유 씨가 선임된 것은 2010년"이라며 대장동 사업은 그 이후 시작돼 "아무런 관계가 없다"고 거듭 반박했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 저는 그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없습니다.]



유 씨가 유튜브를 통해 제기한 도박 의혹에 대해서도 "가족이나 친구들과의 일시적 오락을 넘어서는 거액의 도박을 해본 일이 없다"고 반박했습니다.



하지만 유 씨는 SBS와의 통화에서 "이 후보자와 당시 성남산업진흥재단 소속 본부장 2명과 함께 최소 3번 이상 포커를 친 적이 있다"고 주장했습니다.



[유동규/전 성남도시개발공사 기획본부장 : 첫 번째 잃은 게 저는 한 40만 원인가 잃었고. 마지막에는 한 100만 원 제가 땄거든요.]



이 후보자 측은 이런 유 씨의 주장에 대해 추가 입장을 준비하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 위원양)